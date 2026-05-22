Itt vannak az első fotók Reisz Gábor új filmjéből

Közzétették az első fényképeket az Ember végez című filmből, Reisz Gábor következő projektjéből. Ezeken a rendező látható egy villamoson, illetve néhány szereplő is feltűnik: Bacskó Tünde, Crespo Rodrigo és Tompa Ádám.

A poszt szerint a forgatás nagyjából egy hónapja fejeződött be, jelenleg éppen vágják a filmet. Azt is hozzáteszik, hogy továbbra is aktív az adománygyűjtés: idén márciusban derült ki ugyanis, hogy a filmet részben közösségi finanszírozással hozzák tető alá. A cél 13 millió forint, amely már majdnem össze is jött: a kampány ebben a pillanatban 12,6 milliónál áll.

Az Ember végez egy kiégett festőből lett banki alkalmazott története, aki épp megtudja, hogy apa lesz, miközben a társasházi lakásában felbukkanó penész nyomán tragikomikus házforradalomba sodródik. A film az egyén felelősségét vizsgálja közösségi helyzetekben: mikor szólalunk meg, és mikor maradunk csendben.