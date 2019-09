Megvannak a PlayStation Plus októberi ingyen játékai

Aki azt gondolta, hogy a szeptember jó hónap volt a PlayStation Plus előfizetőknek, annak van egy jó hírünk: a Sony októberben képes lesz felülmúlni az ősz első hónapjának kínálatát, hiszen október 1-től minden idők egyik legjobb játéka lesz ingyen letölthető a szolgáltatás előfizetői számára: a The Last of Us Remastered, ami mellé bónuszként megkapjuk a MLB The Show 19 sportprogramot is, aminek keretében a baseball rejtelmeiben lehet majd elmerülni. Mindez ráadásul közvetlen azután derült ki, hogy bejelentették a The Last of Us Part II megjelenési dátumát: a játék 2020. február 21-én érkezik PS4-re!

Ha pedig valaki elfeledkezett volna a szeptemberi játékokról, azoknak jó hír, hogy a Sötét Lovagot és terror alatt tartott Gotham Cityt felvonultató, szintén kiváló Batman: Arkham Knight és a kaszabolós Darksiders III jövő hétfőig még szintén ingyen letölthető programok, szóval élő PlayStation Plus előfizetéssel még simán pótolható a mulasztás.

A PlayStation Plus egy extra szolgáltatás a PlayStation 4 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a PS4-es videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.