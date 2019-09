Xiaomi Amazfit GTR: az óra, ami nemcsak okos, de szép is

Az Amazfit GTR a Xiaomi okosóra felhozatalának legújabb darabja, amiből a gyártó olyan sok variánst készített, hogy simán beszélhetünk GTR óracsaládról is. A hordozható kütyü két méretben, 47 és 42 mm-es kivitelben érhető el, és azon belül is számos opció közül lehet választani: a nagyobb modellből van például rozsdamentes acélból készült ezüst színű variáns, alumínium ötvözetből készült fekete változat, a nőknek szánt kisebb típusok pedig elérhetők sakura rózsaszín, piros, fekete és fehér színekben,

de még kvarc-cirkónium kristályokkal kivert variáns is létezik.

Nálunk a fekete színű, alumínium ötvözetből készült 47 mm-es modell járt, amit prémium minőség jellemez, szép a kidolgozása, és a bőrhatású pánt is elfogadható. A hátsó bordázás jól tartja a szerkezetet a csuklón, nem csúszkál, nem lötyög, és jól is néz ki. A 47 mm élőben kisebbnek tűnik, mint a képeken, amit valószínűleg a vastagabb káva által körbeölelt, minimálisan süllyesztett virtuális számlap mérete okoz. Az összhatás elegáns, megkockáztatjuk, hogy ez az óra még egy üzletember kezén is jól állna.

Az óratokon gombokat is találunk: ezek egyrészt megkönnyítik a vezérlést, úszás közben pedig csak ezekkel állíthatók az egyes funkciók. Az egyik ráadásul programozható is, amiért jár a piros pont, de az általános használathoz az 1,39 hüvelykes, 454×454 pixel felbontású AMOLED kijelzőt kell nyomkodni. Ezt Gorilla Glass 3 felületkezelés védi, ez az egyik legszebb megjelenítő ebben az árkategóriában, és szeptember eleje óta már always on funkcióval is rendelkezik.

A kijelző letölthető számlapokkal variálható, amikből viszont egyszerre csak hármat képes tárolni az óra. A gyártó szerint száznál is több variáns áll rendelkezésre, ugyanakkor az óra alkalmazásából csak 40 érhető el. Ha valaki többet szeretne, itt érdemes keresgélnie, leírás segíti a telepítését, vagy használható a direkt erre a célra fejlesztett Amazfaces app. Az Amazfit GTR természetesen vízálló, 5 ATM nyomást visel el, enélkül értelemszerűen úszni sem lehetne vele.

A méretből két érdekesség is fakad, a nagyobb óra kijelzőjének nagyobb a felbontása, és amíg 47 mm-es variánsok 410, addig a 42 mm-es modellek csak 195 mAh kapacitású akkut kaptak. A nagytesó esetében ez átlagosan 42 nap üzemidőt jelent, komoly terhelés mellett, bekapcsolt GPS-szel, megemelt fényerővel, rendszeres nyomkodás mellett viszont már csak 15-20 nappal számolhatunk. Van ugyanakkor watch only mód, amikor csak a lépéseket számolja és az alvást monitorozza, minden más funkciót kikapcsol, ezzel akár 74 nap is összejöhet. A feltöltés pedig maximum két órát vesz igénybe.

Sportos és mégis elegáns

A sportórák legfontosabb eleme a szoftveres rész, ami két egységből tevődik össze: a telefonon és a készüléken futó programból. Az Amazfit egyedi, zárt rendszert használ, ami atom stabil. A menüből kismillió dolog elérhető, ezek tipikus sportórás funkciók, íme a fontosabbakat a teljesség igénye nélkül:

fényerőállítás

ne zavarj mód

elemlámpa

aktivitáskövetés: lépésszámlálás, elégetett kalória, megtett táv, figyelmeztetés mozgásra

edzés követése: futás, séta, biciklizés, úszás, elliptikus tréner, hegymászás, síelés, súlyzózás

pulzusmérés

zenevezérlés, időjárás, értesítések, ébresztő, eseményre figyelmeztetés, iránytű

A zenevezérlés csak a telefonunkon lejátszott számokra érvényes, nincs belső memóriája az Amazfit GTR-nek. Hiányoltuk továbbá, hogy a GPS-t nem lehet a menüből ki- és bekapcsolni, cserébe az óra jelzi, hogy még hány órát sportolhatunk. A rögzített adatokat később visszanézhetők, kimerítő részletességű statisztikával egyetemben. Mivel a kütyü figyeli az aerob és az anaerob állapotokat is, elméletben akár komolyabb edzésekre – például félmaratonra készülés –, zsírégetésre vagy izomépítésre is használható.

A sport kezdete előtt meg kell várni, míg a GTR befogja a műholdat – ami akár 60-90 másodpercet is igénybe vehet –, különben fals lesz a végeredmény. A pontosság viszont így is hektikus. Először egy teljesen szabályos ellipszis alakú pályán futva próbáltuk ki, aminek tudjuk a hosszát, így tökéletesen tisztában vagyunk a megtett távval, csak a rundokat kell számolnunk. Az óra ekkor nem volt képes normálisan lerajzolni az útvonalat, és néha a futókör közepén elhelyezkedő focipályára húzta be megtett a távot. Ha viszont nem körpályán futottunk, akkor ez a probléma egyáltalán nem jött elő, a táv és a rajz is stimmelt. Lehet, hogy az anomáliát valamilyen akkumulátor kímélő mód okozza, éppen ezért érdemes ezeket kikapcsolni a beállítások/telepített alkalmazások/Amazfit/akkumulátorkímélő menüben.

Emellet a mobilos alkalmazással is voltak gondjaink. Látszik, hogy az Amazfit alkalmazása sokkal „okosabb”, mint a Mi Fit, konkrétan el lehet veszni a menükben, a részletes alvásmonitorozástól kezdve a futó statisztikákig. Viszont hiába kapcsoltuk be az üzemidőgyilkos folyamatos pulzusmérést, az Automatikus pulzusérzékelés és Alvássegéd opcióval egyszerűen nem menti le az értékeket. Manuálisan tökéletesen működik, automatán nem, a sima Automatikus pulzusérzékelés pedig megint jó, ki érti ezt?

Ennek pont az ellentéte a sedentary reminder, azaz a tétlenségi figyelmeztetés, ami akkor is rendszeresen jelzett, ha kikapcsoltuk a funkciót. Ki lehet cselezni, ha mondjuk csak reggel 8 és 9 közé állítjátok, ekkor szinte sosem jelez, olyan rövid az időintervallum, de attól még ez szoftveres hiba.

Az viszont jelentős pozitívum, hogy az óra képes szinkronizálni Wechattel és Stravaval is, sportolás szempontjából pedig az utóbbi érdekes. A pontatlan pályarajz miatt ugyan néha furcsán fest az eredmény, de legalább teljesíthetők a kihívások a virtuális térben.

Az értesítés megjelenítés kiváló, az órán futó szoftver az összes magyar ékezetes karaktert megfelelően kezeli, ellentétben sok más modellel. Hatalmas plusz továbbá, hogy a GTR az olyan külső alkalmazásokhoz is simán csatlakozhatunk, mint a Notify&Fitness for Amazfit – ez az alkalmazás brutális mennyiségű plusz szolgáltatást nyújt, éppen ezért érdemes kipróbálni. A kütyüből Kínában NFC-s verzió is létezik, de ezért nem érdemes kicsengetni az extra felárat, hiszen ez a funkció Európában nem működik, le kell mondanunk az érintéses fizetésről a pénztáraknál.

Összegzés

Az Amazfit GTR a legszebb modell a Xiaomi órái között, ráadásul a variációk nagy száma miatt mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelőt. Remek az üzemidő, a kijelző is kiváló, a rendszer gyors, spéci sportedzésekhez ugyan nem ideális, de az átlagemberek igényeit maximálisan kielégíti. A szoftveres hibák ugyanakkor bosszantóak, reméljük, hogy a jövőbeni frissítésekkel ezeket javítják. A 46 000 forintos ár viszont még ezen nüanszok ellenére is teljesen rendben van, főleg úgy, hogy a nevesebb konkurensek hasonló tudású termékeiért nagyjából kétszer ennyit kérnek.