„Kifelé vagyok a bajból” – egészségi állapotáról beszélt Bodrogi Gyula

Bodrogi Gyula állapota lassan, de biztosan javul lábtörése óta, ami miatt 2024 karácsonyát kórházban töltötte. Tavaly elhagyhatta a járókeretet, most pedig további javulásról számolt be a 92 éves színész.

Mostanában jól vagyok, a lábam eltört ugyan, de már összeforrt. Még eljárok kezelésekre, de már játszom színházban és filmet is forgatok, kifelé vagyok a bajból. Nemsokára eldobom a botot

– nyilatkozta a Borsnak, hozzátéve, hogy pontos időpontot ugyan nem jelölt ki az orvosa, de a teljes gyógyulás már karnyújtásnyira van. Emellett azt is elmondta, hogy nem tart a kánikulától, mert nemcsak bírja, de szereti is a nagy hőséget.