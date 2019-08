Egymillió pornónéző adataihoz fértek hozzá

A vpnMentor biztonsági cég kutatói fedezték fel, hogy jelentős mennyiségű, érzékeny felhasználói adat volt hozzáférhető a Luscious.net nevű pornóoldalon keresztül. A kiszivárgott adatbázis lehetővé tette a rosszakarók számára, hogy a regisztrált fiókok tulajdonosairól további személyes információkhoz férjenek hozzá. A hozzáférhető adatok közt voltak felhasználónevek, email-címek, aktivitási előzmények és helyadatok, mintegy 1,195 millió felhasználóról.

A szakértők elmondása szerint az adatbázist rendkívül hanyagul kezelték az üzemeltetők, az adatokat nem titkosították megfelelően. Ez nem jelenti azt, hogy az információkkal rosszakarók ténylegesen visszaéltek volna, csak hogy elméletileg nyitva áll előttük a lehetőség.

Ha ön „hűtlen szarzsák”, aggódhat a személyes adatai miatt Feltörték a legnagyobb házasságtörő társkereső oldalt, milliók kényes adatait hozták nyilvánosságra – meztelen fotóikkal és szexuális fantáziáikkal együtt.

Ennél is rosszabb, hogy az információk birtokában a hackerek hozzáférhettek volna a felhasználók által feltöltött videók listájához, amihez valódi nevet is tudtak volna társítani, amivel komoly személyes és pénzügyi károkat okozhattak volna áldozataiknak. Különösen problémás, hogy egyes felhasználók kormányzati email-címekkel regisztráltak be, több ilyen fiókot is találtak Brazíliából, Ausztráliából, Malajziából. A biztonsági rést augusztus 15-én fedezték fel a kutatók, azóta a hiba orvosolva lett, de ez sajnos nem jelenti azt, hogy nem történt kár, ennek megállapításához további vizsgálatok szükségesek.

Korábban történt már hasonló nagyszabású botrány, amikor 2015-ben házasságtörők millióinak adatait tették közzé hackerek, akik feltörték a botrányos netes társkereső, az Ashley Madison szervereit. Két olyan érintettről is tudni, akik ennek következtében öngyilkosságot követtek el.

(Kiemelt kép: iStock)