Ezzel a spéci gumicsónakkal bárki a Balaton császára lehet

Itt a nyár, a hőség, az ember vízpartra és vízbe vágyik, ha pedig már ott van, akkor jó eséllyel ki sem akar jönni. Ebben lehet a segítségünkre a Sun Pleasure hatalmas gumicsónakja, aminek konkrétan motorcsónak formája van – és még nem is ez a legjobb benne. Összesen hat személy használhatja egyszerre, a hátsó része konkrétan egy medence, szóval hiába vagyunk a vízen, ennek hála mégis lehetünk vízben, ráadásul a fedélzeten találunk egy beépített hűtőt, amibe elemózsiát és italokat is pakolhatunk, hogy csak emiatt ne kelljen újra kimenni a partra. A lehűtött nedűk ráadásul biztonságban lehetnek még a vadabb hullámok érkeztekor is, hiszen a gumihajót nyolc pohártartóval is felszerelték.

Mindez persze nincs ingyen, az Amazonról 340 dollárért (közel 100 000 Ft) rendelhető meg a kicsike, ami olcsónak ugyan nem nevezhető, de ezzel vízre szállva bárki azonnal a Balaton (vagy bármely másik jelentősebb vízfelület) császárának érezheti magát. Ha pedig valakinek a motorcsónak-szerű kivitel túlságosan snassz, az még mindig választhatja a gigantikus, koronával díszített hattyút. Ebben ugyan nincs beépített hűtő, de ugyanúgy elbír hat embert, és csak 180 dollárt kérnek érte.