Fél év után pont került a nejlontáskás botrány végére

Még tavaly decemberben írtunk arról, hogy a Fallout 76 videojátékot kiadó Bethesda Softwork egy elég kellemetlen botrány közepén találta magát: a posztapokaliptikus videojáték meglehetősen drága, 200 dolláros gyűjtői kiadását egy vászontáskával reklámozták, azonban a vásárlók a marketing anyagokon látható megoldás helyett egy egészen gagyi, filléres nejlontáskát kaptak kézhez.

A cég egyik ügyfélszolgálati munkatársa először azt nyilatkozta, hogy túl drága lett volna legyártani a vászontáskákat, ezért döntöttek a nejlon mellett, majd pár nappal később már az volt a hivatalos álláspont, hogy egyszerűen nem volt nyersanyag az eredetileg hirdetett megoldás elkészítéséhez. Erről persze hamar kiderült, hogy nagy jóindulattal is csúsztatás (de inkább hazugság), hiszen a játékot promótáló influencerek ingyen kaptak olyan hátizsákokat, amik bizony normális vászonból készültek.

A vásárlók pitiáner átejtése végül olyan botránnyá dagadt, hogy az intereneten már olyan portálok is beszámoltak az esetről, akik egyáltalán nem foglalkoznak videojátékokkal, így a Bethesda végül visszavonulót fújt, és hétfőn a Twitteren jelentették be, hogy mindenkinek kiküldik az eredetileg hirdetett vászontáskát, csak január 31-ig jelentkezni kell a cég által megadott linken.

Ennek már több, mint fél éve, és bár idáig nagy volt a csend, a kiadó végül tartotta a szavát, ugyanis a vásárlók – akik jelenték az elégedetlenségüket – végre megkapták azt, amit cég eredetileg reklámozott, és amiért valójában fizettek. És külön jó hír, hogy a most kitöltött vászonzsák végre betölti az eredeti funkióját, azaz a korábbi silány verzióval ellentétben belefér az a különleges sisak, ami szintén része a nem kevés pénzért árult gyűjtői kiadásnak. Végre mindenki megnyugodhat.

After months of silence my @Fallout 76 Canvas bag v2.0 arrived. The quality is much better overall, comparison below with the original bag at the top. And yes, the helmet does fit inside the new one. pic.twitter.com/b0mBa3sdZk

— j ♡ (@mooncrests) June 14, 2019