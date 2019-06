Látta már a fűnyírót, ami 3 másodperc alatt van 100-on?

A technológiai fejlődés csodálatos dolog, hiszen kényelmesebbé teszi az ember életét: elég a robotporszívókra gondolni, de ide sorolhatjuk ezen gépek egyenes ági leszármazottait, a robotfűnyírók, amik már emberi közbeavatkozás nélkül képesek rendben tartani a kertet. Akadnak ugyanakkor olyan cégek, akik nem a kényelemre hajtanak, hanem egészen őrült irányba fejlesztenek. Ilyen vállalat a Honda, ami applikációval vezérelhető intelligens fűnyíró helyett egy olyan géppel állt elő, ami álló helyzetből három másodperc alatt gyorsul 100 km/h sebességre, és a 250 km/h-s tempó sem kottyan meg neki.

Ráadásul nem ez a japánok első ilyen szerkezete: Mean Mower 2 névre hallgat, tehát már a Honda második próbálkozása ebben a témában. Arra, hogy ennek mégis mi értelme, arra sem mi, sem a fenti videó nem adja meg a választ, úgyhogy meg kell elégednünk azza a tudattal, hogy mi emberek, már erre is képesek vagyunk, akár már 200 km/h mellett is nyírhatjuk a füvet. Csodálatos korban élünk, nem igaz…?