A Huawei vizsgálja, hogy kerültek kéretlen reklámok a telefonjaikra

Szerda este számoltunk be arról, hogy Európa szerte, így Magyarországon is kéretlen booking.com hirdetések jelentek meg különböző Huawei és Honor telefonokon. A készülékek a háttérben töltöttek le olyan háttérképeket, amiken a szállásfoglaló szolgáltatás logója is szerepelt, és akkor jelentek meg a mobilok zárolt képernyőjén, ha a tulajdonosok bekapcsolva hagyták a Magazin feloldás opciót, ami minden alkalommal új képet jelenít meg a készülék képernyőjén a feloldás előtt.

A hirdetés ráadásul nem merült ki ennyiben, hiszen ha a felhasználók telefonján ott van a booking.com hivatalos applikációja, akkor az akciós ajánlatokra vezető link is megjelenik a telefonok lezárt képernyőjén. A kéretlen reklámok feltűnését követően megkerestük a Huawei magyarországi képviseletét is az esettel kapcsolatban, akiktől péntek délután azt az információt kaptuk, hogy a cég vizsgálja a jelenség okát, a szóban forgó, a záróképernyőn megjelenő képeket pedig már eltávolították szervereikről.

Az említett vizsgálat lezárásáig a felhasználóknak az alábbi tájékoztatást adják, amivel a telefonra már letöltött képek könnyedén eltávolíthatók a készülékről:

A megjelenő képnél húzzák lentről felfelé a képernyőn az ujjukat, így megjelenik a gyorsfunkció sáv.

A kuka ikonra, majd az Eltávolítás opcióra nyomva az adott kép törlődik.

A hivatalos közleményben továbbá szerepel, hogy a vállalat a kellemetlenségért elnézést kér, és igyekeznek továbbra is a lehető legjobb szolgáltatásokat és élményt biztosítani felhasználóink számára.

A váratlanul felbukkanó hirdetések érthető módon jó pár felhasználót felbosszantottak, ami a Huaweinek semmiképpen nem jó hír, főleg a jelenlegi helyzetében, hiszen néhány hete Donald Trump fekete listára tette a kínai vállalatot, aminek eredményeként többek közt a Google, az Intel, a Qualcomm és a Broadcom is felfüggesztette üzleti kapcsolatát a céggel. Ez azt is jelenti, hogy a Huawei elvesztette az Android-licenceket, ami miatt nagy zavar támadt a felhasználók körében azzal kapcsolatban, hogy kapnak-e még frissítéseket a már megvásárolt mobiljukra, és hogy érdemes-e még a jövőben Huawei készüléket vásárolniuk. Erről korábban bővebben is írtunk.

A fentiek fényében talán érthető, hogy a vállalatnak miért tartott két munkanapig, hogy érdemben reagáljanak a megkeresésünkre, ugyanakkor nem vet túl jó fényt a cégre, hogy még ennyi idő után sem világos, hogy pontosan milyen módon, kinek a döntése alapján jelenhetett meg logóval ellátott háttérkép, illetve a booking.com applikációra vezető ajánlat a telefonok zárolt képernyőjén.