És az megvan, hogy a Huawei hirdetést csinált a telefonjai zárolt képernyőjéből?

Aki Huawei vagy Honor márkájú telefonnal rendelkezik, az a mai nap folyamán érdekes dologgal szembesülhetett: a gyártó konkrétan reklámmá alakította a készülékek zárolt képernyőjét. Én is tapasztaltam egy Huawei P20 Pro mobilon, más magyar felhasználók is jelezték, illetve a Reddit is tele van olyan posztokkal, amik arról szólnak, hogy az említett mobilok lezárt képernyőjén olyan háttérkép jelent meg, ami a Booking.com-ot hirdette, ráadásul egyes készülékek kijelzőjének legalján még egy link is megjelent, ami a szállásfoglaló alkalmazás ajánlataira vezetett.

Részemről egyáltalán nem rémlik, hogy valaha engedélyeztem volna ilyen lehetőséget a telefonomon (habár biztosan nem állítom, hogy nem), és egyelőre az sem világos, hogy mindennek van-e köze ahhoz, hogy a készülékemen megtalálható a Booking.com hivatalos applikációja. Ami viszont jó hír, hogy a meglehetősen megkérdőjelezhető megoldás kikapcsolható, ugyanis az eddigi információk alapján a reklám csak azoknál bukkan fel, akik bekapcsolták a Magazin feloldás névre keresztelt funkciót – ez egy olyan lehetőség, ami véletlenszerűen változtatja a lezárt képernyő hátterét.

El lehet tüntetni

Ha valaki szintén találkozott a Booking.com hirdetésével, és a jövőben nem szeretné látni, annak nem kell mást tenni, mint elindítani a Beállítások appot, azon belül kiválasztani a Főképernyő és háttér opciót, következő lépésként rábökni a Magazin feloldás lehetőségre, majd egyszerűen kikapcsolni a funkciót.

Teljesen érthető módon a váratlanul felbukkanó hirdetések jó pár felhasználót felbosszantottak, ami a Huaweinek semmiképpen nem jó hír, főleg mostanában, hiszen néhány hete Donald Trump fekete listára tette a kínai vállalatot, aminek eredményeként többek közt a Google, az Intel, a Qualcomm és a Broadcom is felfüggesztette üzleti kapcsolatát a céggel. Ez többek között azt is jelenti, hogy a Huawei elvesztette az Android-licenceket, ami miatt nagy zavar támadt a felhasználók körében azzal kapcsolatban, hogy kapnak-e még frissítéseket a már megvásárolt mobiljukra, és hogy érdemes-e még a jövőben Huawei készüléket vásárolniuk. Erről korábban bővebben is írtunk.