Azonnal frissítse a Chrome böngészőt!

A Google arra hívta fel a Chrome felhasználóinak figyelmét, hogy azonnal frissítsék a böngészőt a legfrissebb verzióra, ami már tartalmazza egy súlyos hiba javítását. A cég egyik vezető biztonság szakembere Twitteren tette közzé, hogy lehetőség szerint rögtön mindenki szerezze be a Chrome 72.0.3626.121-ás verzióját, amennyiben az automatikus frissítés nem valósult volna meg (ehhez az is elég, ha jó ideje nem indítottok újra a programot.)

A magas súlyosságúnak értékelt CVE-2019-5786-os biztonsági rést februárban már sikerült kihasználniuk kiberbűnözőknek, és egy memóriakezelési hibához fűződik a Chrome FileReaderben – abban a webes fejlesztői készletben, aminek segítségével a webes alkalmazások képesek a felhasználó gépén tárolt fájlok tartalmához hozzáférni.

Érdemes hát megnéznünk a böngésző beállításai közt a Chrome névjegyében, hogy melyik verziót használjuk, és amennyiben nem történt meg a frissítés, végezzük el manuálisan ezen a linken. Még egyszerűbb, ha a jobb felső sarokban található Továbbiak menü alatt megkeressük A Google Chrome frissítése opciót. Ha ezt nem látjuk, akkor a legfrissebb verziót használjuk.

Also, seriously, update your Chrome installs… like right this minute. #PSA

— Justin Schuh 🗑 (@justinschuh) March 6, 2019