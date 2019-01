Ezzel a trükkel bármit elsötétíthet az interneten

Az elmúlt hónapok során egyre több szolgáltatásra húztak sötét módot (Dark Mode) a fejlesztők: elsötétült a YouTube, a Messenger, és a pletykák szerint majd az Android Q-ban is rendszerszinten választható lesz. A webes böngészőkben is van lehetőségünk sötét témát választani, de ekkor csak a navigációk és a fülek váltanak feketére, a weboldalak maguk nem. Egy kiegészítő viszont ezt a hiányosságot is pótolja: Chrome, Firefox és Safari böngészőkhöz is letölthető a Dark Reader nevű bővítmény, ami a fehér hátterű oldalakat (így például a Google keresőt, vagy a wikipédiáz) is feketére, vagy egészen sötét szürkére színezi.

A dolgunk egyszerűen annyi, hogy a bővítmény oldalán kiválasztjuk az általunk használt böngészőt. Chrome és Firefox esetén ingyen letölthetjük, Safari esetében viszont ötdolláros díjjal kell számolni. Az elsötétített háttér sokkal kellemesebb a szemnek éjszakai böngészéskor, sőt a szoftver arra is lehetőség ad, hogy az oldalak betűtípusán változtassunk.

Cserébe sajnos számolnunk azzal, hogy egyes weboldalak lassabban töltődnek be, látványosan többet kell várni például a Gmailre.

Ha a böngésző témáját is szeretnénk ehhez idomítani, akkor Chrome-hoz ajánljuk például a Material Simple Dark Grey nevű kiegészítőt.