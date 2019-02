Valami nagyon félrecsúszott a Samsung hajlítható mobilos videójában

Múlt héten a Samsung Unpacked eseményén mi is megnézhettük magunknak Londonban a cég Galaxy Fold nevű, régóta várt hajlékony kijelzővel felszerelt mobilját. Ahogy a bemutatón a cég elnöke fogalmazott: a mobil igazi varázsa a multitaskingban rejlik, hogy egyszerre több alkalmazást is úgy használhatunk, mint korábban még sosem. Csalódottságunkra a készüléket nem próbálhattuk ki, és ezt a külföldi sajtó képviselői is fájlalták.

A dél-koreaiak február 25-én a hivatalos YouTube-csatornájukon közzétettek egy négyperces videót az eszközről, amin többek közt az is látható, hogy milyen színekben lesz vásárolható és hogyan is kell használni, milyen appok futtatása lesz rajta nagyobb élmény. A videó viszont majdnem végig teljesen néma,egy hangot sem hallani, csak amikor a harmadik percben egy autós játék futását látni. Igaz, a Fold lehetőségeit szépen megmutatja, és most tényleg a látvány volt a fontos, de azért több mint frusztráló egy hang nélküli videót nézni a forradalminak kikiáltott mobilról.

Az eszközről írt bemutatónkat itt olvashatja: