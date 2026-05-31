Az amerikai kormány szerint az idegenek köztünk járnak

Donald Trump kormánya űrlényekhez hasonlítja az illegális bevándorlókat.
Nathan Posner / Anadolu via Getty Images
admin Stéger Dávid
2026. 05. 31. 07:03
Az Egyesült Államok kormány 60 évig szigorúan őrzött egy titkot. Idegenek járnak közöttünk, a szomszédunkban élnek és kapcsolatba kerülnek velünk a mindennapi életünkben

– olvasható az aliens.gov webcímű új amerikai kormányzati weboldalon, amelyet a napokban a Fehér Ház kezdett reklámozni a közösségi oldalakon. Persze hamar kiderül, hogy a Trump-kormány nem űrlényekről, hanem illegális bevándorlókról ír a honlapot, melynek felkeresésekor az X-akták ikonikus zenéje csendül fel.

Ezt követően arról olvashatunk, az elmúlt évtizedekben milliónyian épültek be a társadalmunkban, és mindezt számtalan elnök hallgatta el, akik eltussolták, sőt felgyorsították az „inváziót” ahelyett, hogy megvédték volna az amerikai állampolgárokat. Aztán jött egy ember, akinek végre volt bátorsága elmondani az igazat, a „merész, kendőzetlen, félelmet nem ismerő” Donald Trump.

A weboldalon szereplő tartalmak több szempontból is aggályosak. Egyrészt dehumanizálják a bevándorlókat, hiszen az „it” névmást használva hivatkoznak rájuk, amelyet az angol nyelvben élettelen tárgyak és állatok esetében szoktak használni. Emellett a honlapon feltüntetett számok nem valós adatokon alapulnak, vagyis dezinformációnak tekinthetők.

A felvezető szövegek után a weboldalon található egy számláló, amely az idegenekkel történő „találkozások” számát mutatja. Ám amint a WIRED című technológiai lap beszámolt róla, ez nem valamilyen adatbázis alapján számlál bizonyos eseteket, hanem egy teljesen fiktív, kitalált számot mutat. A 3 129 580-as kezdő értéket kézzel gépelték a honlap készítői, mindig ez jelenik meg a webcím felkeresésekor, majd másodpercenként eggyel nő. A számláló alatt egy térkép és egy táblázat kapott helyet, amely az „idegenekkel” szembeni letartóztatások számát mutatja be, de a WIRED szerint ezek hitelessége is legalább kétes.

A honlap aljára érve egy olyan szövegdobozzal találkozunk, amely a „gyanús idegenek” bejelentésére ösztönzi a látogatókat. A szövegdobozra kattintva a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) bejelentő oldalán találjuk magunkat. Az ICE az év elején azzal került be világszerte a köztudatba, hogy több államban is razziázni kezdtek, amelyek során amerikai állampolgárokat is lelőttek az illegális bevándorlókra vadászó ügynökök.

„Költő, író, feleség, anya” – mit tudunk a 37 éves minneapolisi nőről, akit megölt az ICE ügynöke?
Az Egyesült Államok továbbra is forrong, miután az idegenrendészet egyik ügynöke megölt egy 37 éves nőt. Egyre több részlet kerül elő az áldozatról és az elkövetőről is.
