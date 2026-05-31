Az amerikai kormány szerint az idegenek köztünk járnak

Az Egyesült Államok kormány 60 évig szigorúan őrzött egy titkot. Idegenek járnak közöttünk, a szomszédunkban élnek és kapcsolatba kerülnek velünk a mindennapi életünkben

– olvasható az aliens.gov webcímű új amerikai kormányzati weboldalon, amelyet a napokban a Fehér Ház kezdett reklámozni a közösségi oldalakon. Persze hamar kiderül, hogy a Trump-kormány nem űrlényekről, hanem illegális bevándorlókról ír a honlapot, melynek felkeresésekor az X-akták ikonikus zenéje csendül fel.

Ezt követően arról olvashatunk, az elmúlt évtizedekben milliónyian épültek be a társadalmunkban, és mindezt számtalan elnök hallgatta el, akik eltussolták, sőt felgyorsították az „inváziót” ahelyett, hogy megvédték volna az amerikai állampolgárokat. Aztán jött egy ember, akinek végre volt bátorsága elmondani az igazat, a „merész, kendőzetlen, félelmet nem ismerő” Donald Trump.

A weboldalon szereplő tartalmak több szempontból is aggályosak. Egyrészt dehumanizálják a bevándorlókat, hiszen az „it” névmást használva hivatkoznak rájuk, amelyet az angol nyelvben élettelen tárgyak és állatok esetében szoktak használni. Emellett a honlapon feltüntetett számok nem valós adatokon alapulnak, vagyis dezinformációnak tekinthetők.

A felvezető szövegek után a weboldalon található egy számláló, amely az idegenekkel történő „találkozások” számát mutatja. Ám amint a WIRED című technológiai lap beszámolt róla, ez nem valamilyen adatbázis alapján számlál bizonyos eseteket, hanem egy teljesen fiktív, kitalált számot mutat. A 3 129 580-as kezdő értéket kézzel gépelték a honlap készítői, mindig ez jelenik meg a webcím felkeresésekor, majd másodpercenként eggyel nő. A számláló alatt egy térkép és egy táblázat kapott helyet, amely az „idegenekkel” szembeni letartóztatások számát mutatja be, de a WIRED szerint ezek hitelessége is legalább kétes.

A honlap aljára érve egy olyan szövegdobozzal találkozunk, amely a „gyanús idegenek” bejelentésére ösztönzi a látogatókat. A szövegdobozra kattintva a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) bejelentő oldalán találjuk magunkat. Az ICE az év elején azzal került be világszerte a köztudatba, hogy több államban is razziázni kezdtek, amelyek során amerikai állampolgárokat is lelőttek az illegális bevándorlókra vadászó ügynökök.