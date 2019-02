Íme négy strapatelefon, amik még az apokalipszist is túlélik

Ulefone Armor 3T

Kezdjük a legérdekesebb infóval, ami a strapabírással kapcsolatos. Az Ulefone Armor 3T megfelel a MIL-STD-810G katonai szabványnak, továbbá IP69K minősítést is kapott, ami azt jelenti, hogy magasnyomású folyadékbehatásnak is ellenáll. Ez a legellenállóbb telefonok között is igazi kuriózumnak számít.

A Gorilla Glass üveggel védett kijelző 5,7 hüvelykes, Helio P23 processzor dolgozik benne, továbbá 4 GB RAM és bővíthető 64 GB-os tárhely bújik meg a zord külső mögött. Az operációs rendszer Android 8.1, kiegészítve minden széppel és jóval. Van B20-as 4G, Bluetooth 4.0, duális ac WiFi, NFC, duál SIM foglalat és rengeteg szenzor, többek között giroszkóp, iránytű, gyorsulásmérő és nyomásmérő.

Az egyik kedvenc részünk ezeknél a telefonoknál az akkumulátor mérete, ami jelen esetben 10 300 mAh. Ez körülbelül háromszor többet bír, mint egy átlag telefon telepe. 400-470 MHz-es sávon adó-vevőként is használhatjuk, és a kamerája sem rossz, 21 Megapixeles. Az ára 88 000 forint, ehhez extra tartozékként kapunk egy biciklire szerelhető tartót, védőfóliát és egy antennát is. Szállítási módnál az EU Priority Line-t választva további áfa- vagy vámköltséggel sem kell számolnunk.

Doogee S60

A Doogee S60-ról írtunk már egy részletes tesztet, ezért most csak a fontosabb specifikációkat említenénk. 5,2 hüvelykes, 1920×1080 pixel felbontású Gorilla Glass védett kijelzővel rendelkezik, a dolgok mélyére nézve pedig Helio P25 processzort, 6 GB RAM-ot és 64 GB memóriát találunk. Operációs rendszerként viszont egy régebbi variáns, az Android 7.0 került a telefonra.

A készüléket IP68-as minősítéssel látták el, szóval teljes mértékben por- és vízálló. Előlapi kamerája 8, hátlapi 21 megapixeles. 5580 mAh-s akkumulátora akár 3 napot is kibír töltés nélkül. Megtalálhatjuk benne a kötelező elemeket is, úgy mint: WiFi 2,4 GHz, Bluetooth 4.0, B20, 4G, NFC, duál SIM és gyors ujjlenyomatolvasó. Különleges modulokban és szenzorokban itt sincs hiány, van giroszkóp, így a mobil VR sem akadály, magnetométer, Coulomb-méter és barométer is.

Ára jelenleg kedvezményesen 66 000 forint. Ebben a telefonkategóriában az egyik legmagasabb pontszámot kapta tesztünkön. Szerencsére itt is elérhető az EU Priority Line szállítási mód, így áfát és vámot sem kell fizetnünk, ha ügyesen kattintgatunk a rendelésnél.

Oukitel WP2

Az önvédelmi fegyvernek sem utolsó, 6 hüvelykes kijelzővel megáldott Oukitel WP2 is rendelkezik a legtöbb specifikációval, amire egy strapatelefonnak szüksége lehet. IP68-as védelem, szenzorok garmadája, vastag káva, erős fényű zseblámpa, 10 000 mAh-s akkumulátor.

Nem gamer telefon, éppen ezért ne számítsunk erős hardverre. 4 GB RAM és 64 GB ROM bújik meg a tenyérnyi házban, rendszerként pedig Android 8.0-t kapunk. A hátlapon 16+2 megapixeles kamerákat találunk, míg az előlapon egy 8 megapixeles változat kapott helyet.

Dual SIM, B20, Bluetooth 4.2, NFC és ujjlenyomatolvasó is rendelkezésünkre áll, az ára pedig jelenleg 62 000 forint. A tesztünk írásakor még 86 000 forintot kértek érte, így ez most jó ajánlatnak minősül. Kérjétek EU Priority Line-nal, így áfát és vámot sem kell fizetnetek.

Ulefone Armor 6

A listánkon az egyik legújabb strapatelefon az Ulefone Armor 6, ami tényleg kifejezetten combos készülék. 6,2 hüvelykes FHD Gorilla Glass üveges kijelzőjével simán veri az egész mezőnyt, és az ütlegelést is bírja, hiszen IP69K védettséggel és MIL-STD-810G tanúsítvánnyal is rendelkezik.

6 GB RAM és 128 GB ROM támogatja a biztos működést a Helio P60 processzorral karöltve, így strapatelefonhoz képest kifejezetten erős hardverről beszélünk. Szoftveresen az Android 8.1 rendszerre támaszkodhatunk. Szenzorait tekintve a legegyedülállóbb az UV detektor, ami méri szabadtéren az UV erősségét, és jelez is, ha az érték magas. A navigációs rendszere is figyelemre méltó, a GPS a Glonass és Beidou műholdakat is ismeri, így soha nem tévedünk el. Rengeteg érzékelője és mérője mellett megtalálható az ujjlenyomatolvasó, NFC, arcfelismerő, Bluetooth 4.2, B20 és WiFi 2,4/5 GHz is.

Előlapi kamerája 16 + 8 megapixel, amit a szoftver 21 + 13 megapixelre interpolál, elől pedig nyolcból csinál tizenhárom megapixelt. Az 5000 mAh-s aksi pedig akár 4 napig is bírja a megpróbáltatásokat. A 102 000 forintos ára reális tudását és méretét tekintve, főleg ha a népszerű Caterpillarhoz viszonyítjuk. EU Priority Line szállítási móddal pedig további költségekkel sem kell számolnunk.