A Galaxy S10 telefonok újabb szuper funkciójára derült fény

Kevesebb, mint két hét van hátra a Samsung következő Unpacked eseményéig, amire február 20-án kerül sor, és arra lehet számítani, hogy a dél-koreai vállalat a Samsung Galaxy S10 termékcsalád mellett bemutatja az első hajlítható kijelzős telefonját is. Erre szükség is lenne, mert az S10-készülékekről lényegében már mindent tudni, egészen a legapróbb részletekig. Nemrég derült ki például, hogy milyen lesz a kanárisárga S10e, illetve már azt is tudjuk, hogy a telefonok támogatni fogják a Wi-Fi 6 szabványt.

És ez még nem minden, mert most kiszivárgott egy olyan promóciós kép, ami egyértelművé teszi, hogy a Samsung Galaxy S10 telefonok (de legalábbis az s10+) fel lesznek vértezve a reverse charging, azaz a fordított vezeték nélküli töltés technológiával, tehát nem csak a telefon lesz tölthető vezeték nélkül, de a mobil is képes lesz feltölteni más készülékeket ugyanígy – ez persze nem vadiúj dolog, hiszen először a tavaly októberben piacra dobott Huawei Mate 20 Pro készülékben találkozhattunk ezzel a megoldással.

És hogy ez mire lesz jó pontosan?

Például tölthető lesz vele a Samsung vadiúj vezeték nélküli fülhallgatója, a Samsung Galaxy Buds, ami egyértelműen az Apple-féle AirPods mintájára készült, és úgy is fog működni, mint az almás rivális, azaz a kis fülesek a tokba helyezve lesznek feltölthetők. Magát a tokot viszont elég lesz ráhelyezni a telefon hátlapjára, engedélyezni a Powershare névre keresztelt funkciót, és már indulhat is a töltés!