Merész színben jön a legolcsóbb Samsung Galaxy S10 telefon

Nemrég írtunk róla, hogy a Samsung február 20-án rántja le a leplet a legújabb csúcstelefonjairól, a Samsung Galaxy S10 termékcsaládról, ám sok újdonságot már nem tartogat az esemény, mivel a mobilokról eddig szinte minden kiszivárgott. Ez hatványozottan igaz a legolcsóbb modellre, a Samsung Galaxy S10e készülékre, amiről már tényleg mindent tudni.

Az eddig több alkalommal is szivárogtató @ishanagarwal24 nevű Twitter-felhasználó állítása szerint idő előtt sikerült hozzájutnia pár exkluzív, a sajtónak szánt renderképhez,

amiken a kanárisárga színű Galaxy S10e látható.

Most már nem csak azt tudjuk, hogy a dél-koreaiak merészebbé váltak festés terén, de egyre bizonyosabb, hogy az Infinity-O kijelzőt és duálkamerát kap a készülék, ráadásul a széria modelljeinek pontos méretei is kiderültek.

EXCLUSIVE! First look at Samsung Galaxy S10e Canary Yellow colour and S10 Series dimensions!

Galaxy S10e: 5.8 inch- 142.5×70.5×8.1mm

Galaxy S10: 6.1 inch- 149.9×71.6×8.1mm

Galaxy S10+: 6.4 inch- 157.0×75.3×8.1mm

Like it? Samsung is going after the XR!https://t.co/uf2V8hAxeI pic.twitter.com/Lb1Kk6dgJI

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 8, 2019