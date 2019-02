Kipróbáltuk milyen, ha már a mennyezeti lámpa is okos

A teljesen jellegtelen barna kartonba csomagolt Utorch UT30 eléggé bizarr látványt nyújt első pillantásra. Kicsomagolás után sem voltunk teljesen meggyőzve, hogy ez az a termék, amit a szobánkban akarunk látni, de az ára miatt elnéztük neki, hogy kicsit gagyibb hatása van.

A vastag szivacsba csomagolt lámpatest eszméletlen vékony lemezből készült, az élek emiatt vágnak, csak finoman szabad fogdosni, amíg fel nem kerül a végleges helyére. A csomagban kapunk egy rövid kábelt, amit „csokiba” köthetünk, de könnyedén tudunk bármilyen kábelt csatlakoztatni a lámpába, ugyanis gyorsrögzítővel van ellátva a csatlakozási pont.

A Utorch UT30 belsejében egy WiFi modult találunk,

ami az okosfunkciókért felel, körülötte pedig három sor LED-et, amik összesen 18 wattos teljesítménnyel tudnak világítani. A csomagban találunk még egy tejszínű plexi lapot, amit a lámpaaljzat felszerelése után kell a készülékházba erőltetnünk, hogy eloszlassa a LED-ek fényét.

TESZTÜZEM

A felszerelés viszonylag egyszerű feladat, hiszen csak három tiplit kell a plafonba ütni – amit tartalmaz a csomag –, és már csavarozhatjuk is az onnan kilógó tyúkbél köré. Megjegyeznénk, hogy a kezdeti aggodalmaink ellenére, a plafonon már egyáltalán nem mutat rosszul a lámpa, csak első pillantásra tűnt gagyi hatásúnak. A szerelés után jön a párosítás folyamata, amit a BlitzWolf okostermékek által is használt Smart Life alkalmazásban (Android, iOS) tehetünk meg.

Ezt a teszt során kétszer próbáltuk meg két különböző eredménnyel. Az első párosítás zökkenőmentesen ment, a második viszont kemény 15 perces szenvedés volt, és nem jöttünk rá, hogy mi okozhatta a fennakadást. A lámpa az istenért nem akart párosítási módba állni, ezért egy villásdugót rákötve szenvedtünk a konnektor mellett, mire összejött a művelet.

Az első benyomások után eléggé szkeptikusan álltunk neki a tesztnek, de megvilágosodtunk, amikor alaposabban elolvastuk a specifikációit és felfedeztük, hogy 10-15 négyzetméter megvilágítására tervezték. A bekötés után is nagyjából ezt tapasztaltuk, tehát egy kisebb szobát simán rá lehet bízni.

A Smart Life applikációból – ami Amazon Alexa és Google Home kompatibilis – állítható a fényerő és a színhőmérséklet, ami tökéletesen működik, és amíg áram alatt marad a Utoch UT30, addig meg is jegyzi a beállításokat, lekapcsolás esetén is. A fényerő az egészen halványtól a gyártó által meghatározott 2000 lumenes erősségig állítható, méghozzá „fokozatmentesen”.

A színhőmérséklet hasonlóképpen, az egészen meleg sárga fénytől az igazán hideg kékig kínál beállítási lehetőséget. Olyan nagy az intervallum, hogy biztosan mindenki megtalálja minden élethelyzetre a megfelelő világítást, legyen szó olvasásról, pihenésről vagy munkáról.

Az itteni tapasztalataink alapján a színhőmérséklet állítása nem olyan parasztvakítás, mint amekkorának elsőre tűnt. Tényleg sokat dob a komfortérzeten egy melegebb fény, de munka közben is kipróbáltuk, hogy milyen egy hideg megvilágítással hosszabb ideig koncentrálni, és a váltás kifejezetten jót tett.

Plusz pont, hogy az applikációval különböző eseményekhez köthetünk előre beállított módokat, így akár az aktuális időjáráshoz is igazíthatjuk a Utorch UT30 fényerejét és színhőmérsékletét, de ha több Smart Life app kompatibilis eszközünk van, akkor azok állapotához is rendelhetünk beállításokat. A lehetőségek száma tényleg jelentős, ha akarjuk, akár még a páratartalomhoz is köthetjük világításunk tulajdonságait.

ÖSSZEGZÉS

A Utorch UT30 egy remek okos mennyezeti lámpa, ami főleg az árával hódít, hiszen a gagyi csomagolás és az extra vékony lemeztest nem valami impozáns, cserébe a termék remekül funkcionál és nagyon olcsó. A felszerelés egyszerű, az applikációval – többnyire – könnyen összepárosítható, az eseményekhez kötött programozhatóság pedig kimondottan hasznos lehetőség.

A piacon persze jelen van több márka is a mennyezeti okoslámpák szegmensében, mint például a Xiaomi Yeelight termékek, de ilyen olcsón senki nem ad hasonló kütyüt. A Utorch UT30 10000 forintért megvásárolható – így importköltséget sem kell fizetnünk -, ráadásul van egy fizikai távirányítós változata, mellette pedig elérhető az UT40, ami már 40 centi átmérőjű és 24 watt teljesítményű, de ezek sem kerülnek többe 12 000 forintnál.