Megnéztük, mit tud az egyik legmodernebb power bank

A gigantománia a „Villámfarkast” is elérte, ugyanis piacra dobták eddigi legbrutálisabb power bankjukat, a Blitzwolf BW-P8 -at. Duális töltés, Quick Charge és PD támogatás, képes Type-C porttal rendelkező notebookokat is megtáplálni, és „szerény” 20 000 mAh kapacitással rendelkezik.

Power bank kapcsán ekkora dobozt még nem láttunk, olyan mintha egy rajztáblát rejtettek volna el benne. Pedig nem, ez valóban egy telep, és nemcsak a mérete, de a súlya is tekintélyt parancsoló a maga 408 grammjával. Ez már buzogányfejnek is elég lenne, sőt ezt is eldobhatjuk, mint egyszeri tüntető a kockakövet – jelentős pusztítást képes okozni.

Az eszköz matt fekete borítása nem különösebben meglepő, ellenben az anyaghasználattal: a gyártó műanyagot alkalmazott a Blitzwolf BW-P8 borításánál, mi viszont jobban szeretjük a Xiaomi hasonló eszközeinek megoldását, hiszen az alumínium azért mégis csak alumínium.

A dizájn egyszerű: cégfelirat és logó, háromállású LED visszajelző. Sokkal érdekesebb a műszaki tartalom: 2 db hagyományos USB-A és egy PD protokollal ellátott Type-C csatlakozó a felhozatal – utóbbihoz kapunk is egy mindkét végén Type-C csatlakozós kábelt, tehát egy modernebb androidos mobil simán tölthető a power bankkal. A mobilaksin lévő Type-C port ugyanakkor képes a kétirányú átvitelre, ami annyit tesz, hogy ezen a porton keresztül tölthető a telep – és itt jön az eszköz macerás része.

PRÓBÁLJUK MEG HASZNÁLNI

A Type-C port alapvetően jó ötlet, de a használatot bonyolítja, hiszen egy Átlagos Árpádnak jó eséllyel nem lesz otthon olyan eszköze, amivel gyorsan visszatölthető a méretes power bank. Type-C portot csak-csak látott már életében, hiszen az új telefonok szinte mindegyike ilyennel van szerelve, de a legtöbb telefon saját töltőjével egész egyszerűen nem tölthető normális ütemben a mobilaksi.

Ha tehát valaki ilyenben gondolkodik, annak gondolnia kell arra is, hogy legyen megfelelő eszköze, amivel gyorsan újra tudja tölteni a telepet. A cég ehhez a Blitzwolf BW-PL4-et ajánlja, ami 45 W-os teljesítményre képes, csakhogy további 6000 forint kifizetését jelenti, szóval itt kicsit kezdtek elszállni a költségek.

Akinek van ilyen eszköze vagy egy PD képes laptopja – mint a Xiaomi Mi gaming notebook –, annak nem lesz gond a használat, a többieknek viszont muszáj valahogy áthidalni a problémát. Ha ez sikerül, akkor igazi elektromos Kánaán köszönt majd be, mert ez a fekete tégla tényleg

mindent tud, amire 2019-ben egy power bank kapcsán vágyhatunk.

Quick Charge 3.0/2.0 kompatibilis, és ahogy említettük, PD képes az eszköz. A PD az USB Power Delivery rövidítése, ami viszonylag új szabvány, és egyik célja, hogy kiváltsa a hagyományos tápegységeket. A technológia lényege, hogy Type-C csatlakozón akár 100 W teljesítményt is képes továbbítani, tehát laptopot, TV-t, monitort és egyéb, saját tápegységgel rendelkező eszközt képes tölteni univerzális módon. Az új Xiaomi notebookok egy bizonyos teljesítmény alatt – például a Xiaomi Pro széria – már tudják is ezt az előremutató megoldást, vagyis ők is tölthetőek ilyen módon és ez visszafelé is működik.

Mivel napi szinten egy Xiaomi Mi Gaming laptopon dolgozunk, rádugtuk az eszközt a gép Type-C portjára, és nem kellett csalódnunk, szépen töltötte a gépet, igaz nem túl gyorsan. A vissza irány viszont ebben nem működik, vélhetőleg azért, mert a laptop nincs felkészítve a porton keresztüli töltésre.

Természetesen a világ összes védelmét megkapta a Blitzwolf BW-P8, szerintünk a TBC ellen is jó, de aki ezt nem hiszi el, az elégedjen meg a túltöltés, túláram, túlmelegedés, túltöltés, rövidzár, feszültségbeszakadás elleni protekciókkal. Ezeket próbáltuk is kiprovokálni, és a túláram védelem például valóban működik, 2.8 ampernál szépen le is old a telep.

A legtöbb töltő csak 18 W teljesítményre képes Type-C porton keresztül, PD protokollal. Ezzel szemben a tesztalany 43,5 wattot tud leadni, amivel jó eséllyel minden eddigi eszközön túltesz. A szokásos Blitzwolfos Spower szabvánnyal is tud elméletben 5 V-on portonként 2,4-et, ami a valóságban egy picit több is, inkább 2,8 amper. Nagyobb baj, hogy a gyorstöltéshez szükséges szabványokat csak a Type-C portján tudja, a hagyományosokon nem.

Egy 45 W-os adapterrel 3,5 óra alatt lehet feltölteni, de ez maximum annak lehet lényeges adat, aki 210 percnél sosem alszik többet.

Megmértük a kapacitását is, már amennyire ezt otthoni körülmények között lehetséges. A probléma abból fakad, hogy az eszközeinket 5 V-on töltjük, míg a lítium-polimer akkumulátorok középfeszültsége 3,7 V, és a kapacitást is ehhez képest állapítják meg. Említettem már a 10% körüli veszteséget, ami hőként jelenik meg töltés közben? Ezzel is számolnunk kell, tehát a papíron 20 000 mAh kapacitás a valóságban valahol 13 320 mAh körül lehet – ez az érték jött ki a Xiaomi 2C power bank esetében is.

Ez egy viszonylag nagy teleppel ellátott telefon – Xiaomi Redmi Note széria vagy a Samsung Galaxy Note9 4000 mAh-s akkujával számolva – esetében valamivel több, mint három teljesen feltöltést jelent.

ÖSSZEGZÉS

Hasonló érzésekkel zárjuk a tesztet, mint a Xiaomi 2C esetében: brutálisan sok energia, egy nagyon innovatív technológiákkal felvértezett telepben. A két USB-A kimenet teljesen indokolt, a QC protokoll ma már kötelező, a PD szabvány pedig előre mutató. A baj csak az, hogy a Blitzwolf BW-P8 elég drága és a normális használatához kell egy extra és nem olcsó kiegészítő is. Elhisszük, hogy ez űrtechnika, de a 15000 Ft így is erős kicsit, főleg úgy, hogy a Xiaomi 2C PD technológia nélkül fele ennyibe kerül.