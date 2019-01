Hamarosan milliók fiókját törli a Google

Arról már korábban is írtunk, hogy a Google anyacég Alphabet tavaly közölte: bezárja a Google+ közösségi oldalt, miután egy biztonsági rés miatt akár félmillió felhasználói fiók adataihoz is hozzáférhettek külsős fejlesztők.

Utána jött a hír egy még súlyosabb adatcsapolásról, ami 52,5 millió felhasználót érinthetett. Ennek eredményeként a közösségi szolgáltatás bezárását is előbbre hozták, amit idén augusztus helyett áprilisra módosítottak.

Most már megvan a pontos dátum is, a cég blogposztban közölte, hogy hivatalosan április másodikán szünteti meg a Google+ fogyasztói változatát. Ettől kezdve a Google+ fiókok és oldalak elérhetetlenné válnak a felhasználók számára, az Album Archivesban tárolt fotókat és videókat is törlik. Február 4-től már nem is lesz lehetőség létrehozni új profilt, oldalt, eseményt, vagy csoportot a közösségi oldalon.

A cég ezért arra kéri a felhasználókat, hogy készítsenek mentést a tartalmaikról még időben, erre a célra nagyon hasznos például a Google+ Exporter nevű eszköz.