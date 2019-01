Valami furcsa, de jó dolog vár a gmailesekre

Hamarosan meglepetés érhet minket, ha mobilon nyitjuk meg a Gmailt, ami valójában csak félig lesz meglepetés: a Google bejelentette, hogy hamarosan a levelező mobilappjára is ráhúzza azt az új dizájnt, amit a webes verzión láthatunk.

A népszerű levelező tavaly áprilisban kapott újragondolt kezelőfelületet és pár új funkciót is, amik közül néhány most a mobilappba is beköltözik. Az egyik ilyen hasznosság a csatolmányok parancsikonjai, amikkel úgy nyithatunk meg egy-egy küldött fájlt, hogy ahhoz nem is kell megnyitnunk magát az e-mailt. Sokkal könnyebb lesz a váltás a személyes és a munkahelyi fiókok közt is, és hatalmas nagy piros figyelmeztetést fogunk látni a gyanús e-mailek esetében, ahogy a webes verzióban is.

Ezek mellett főleg a letisztultabb kezelőfelületnek örülhetünk majd, ami sokkal több fehér színt használ az eddigi élénk pirosnál. Az átláthatóságot szolgálják a közösségi és promóciós kategóriafülek, amik szintén ismerősek lehetnek már. Androidos eszközökön akár már mától láthatjuk a változást, az iPhone és iPadek kicsit később következnek.