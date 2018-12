Karácsonyi vásárlás közben követik le az embereket

A londoni rendőrség hetedik alkalommal veti be nagyobb tömegekben az arcfelismerő szoftverét, hogy kiszűrje a bűnözőket - annak ellenére, hogy korábban nem igazán voltak pontosak az észlelések. A rendőrök remélik, hogy ezúttal nagyobb sikerrel járnak, és fejleszteni tudják a rendszert.

December 17-18-ra hirdette meg a Metropolitan rendőrség Londonban az arcfelismerő szoftverük újabb tesztüzemét, amit a város legforgalmasabb bevásárlóutcáin fognak bevetni: a Soho, Piccadilly Circus, és a Leicester Square shoppingoló közönségét pásztázza majd a rendszer. Nem ez az első eset, hogy a rendőrök élesben is kipróbálják, hogy működik a szoftver,

2016 óta pásztázzák vele nagyobb rendezvényeken a tömeget, ez lesz a hetedik alkalom.

A kamerákat lámpaoszlopokra és teherautókra szerelték, és a japán NEC által fejlesztett szoftvert használják ahhoz, hogy kiszúrják a tömegből a bűnözőket. A szkennelés után a program összeveti az arcokat a rendőrségi adatbázisban található bűnügyi nyilvántartási fotókkal, és jelez, ha talál egyezést. A rendőrök dönthetik el, hogy végül lépnek-e az ügyben, vagy sem.

Mivel egyelőre tesztüzemről van szó, a vásárlókat posztereken tájékoztatták a jelenségről, és aki akarta, egyszerűen elkerülte a vizsgált területeket.

A szoftverrel szemben persze bőven akadnak kritikusok is, a britek például kifejezetten érzékenyek a személyiségjogi problémákra. Arról nem is beszélve, hogy a korábban megosztott adatok szerint a felismert arcok az előző tesztüzemek esetében 98 százalékban még csak nem is egyeztek, így elég nagy a hibahatár. A rendőrség azonban meg van elégedve a tesztek minőségével.