Ingyen adják az egyik legjobb II. világháborús játékot

Közeledik a karácsony, ami a videojáték világában azt is jelenti, hogy elkezdenek megszaporodni az olyan akciók, mikor ingyen lehet lecsapni egészen kiváló címekre. Így van ez most is, hiszen a Steam játékáruházban most egyetlen peták kicsengetése nélkül lehet lecsapni a Company of Heroes 2-re.

A Company of Heroes 2 egy kiváló valós idejű stratégia, ami a II. világháborúba repíti vissza a játékosokat, méghozzá a keleti frontra, ahol a Vörös hadsereg irányítása a feladatunk. A játék eredetileg 2013 nyarán jelent meg, és akadtak olyan újságírók, akik a valaha készült legjobb RTS-nek kiáltották ki.

Ahhoz, hogy egy peták elköltése nélkül miénk lehessen a játék, szükséges egy Steam-fiók (a regisztráció ingyenes), majd ha ez megvan, csupán a játék adatlapjára kell navigálni, ahol már csak annyi a feladat, hogy megnyomjuk a zöld Játék telepítése gombot. Ha ezt megtesszük, akkor a program hozzá íródok a felhasználói fiókhoz, így a jövőben bármikor letölthető és játszható lesz. Az akció december 10-ig tart.