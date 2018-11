Eltörlik a Youtube legidegesítőbb funkcióját

Mióta a Youtube bevezette a videókat megszakító reklámokat, lényegesen kevésbé élvezhető végignézni akár egy tízperces felvételt is - erre valószínűleg a videómegosztó is rájött, mert most bevezeti, hogy a köztes reklámokat megnézhessük egyszerre, egymás után is, így azok kevesebbszer fogják megzavarni a nézői élményt.

Legfrissebb blogposztjában arról számol be a Youtube, hogy változások jönnek a videókat megszakító reklámokban: míg jelenleg többször szakítják meg hirdetések a videókat, mostantól választhatjuk azt az opciót is, hogy csak egyszer legyen reklámszünet, de akkor megnézzük mindkét hirdetést, amit a videóra szántak – vagy pedig maradunk a hagyományos, kétszer megszakított módszernél. Márpedig ki szeretne egy videó közben inkább reklámokat nézegetni? Valószínűleg a videómegosztó is rájött, hogy

így többen fogják végig is nézni a felvételeket, ha nem többször, csak egyszer szakítják meg őket hirdetések.

Az oldal a legfrissebb elégedettségi felmérés után következtetett arra, hogy a nézők kifejezetten érzékenyek a felvételeket megszakító reklámok hosszára és gyakoriságára, főleg akkor, ha hosszabb videókról van szó. A Youtube ebből úgy gondolkodott, hogy a rövidebb és ritkábban felbukkanó reklámok lesznek a kulcsa annak, hogy meg tudják tartani a nézőket a videók végéig: ezért a korábban is megjelenő hirdetéseket az első felbukkanásakor egyszerre is letudhatjuk majd, és nem kell velük később is foglalkozni. Ezzel a felhasználók 40 százalékkal kevesebb időt fognak majd eltölteni azzal, hogy a reklámokat bámulják kötelezően.

A Youtube szerint ez annak is megnöveli az esélyét, hogy végignézzük a lejátszott reklámokat, de valószínűleg inkább ugyanúgy villámgyorsan átugorjuk majd őket, ahogy feladja lehetőségként a videó – de legalább ezt már csak egy alkalommal kell megtennünk egy felvételen belül.