Folyton ocsmány dolgokat eszik, mások pedig nézik

Mostanra bizonyára mindenki tisztában van vele, hogy a YouTube meglehetősen fura hely, ahol naponta tömegével készülnek az egészen meglepő videók, amik rengeteg nézőt vonzanak, de még így is akadnak csatornák, amik képesek őszintén meglepni az embert. Ilyen az Internet legújabb szenzációja, a man eating food is, ami tényleg nem szól semmiről, csak arról, hogy van egy teljesen átlagos középkorú férfi, aki a felvételeken rezzenéstelen arccal eszi meg a lehető legocsmányabb kajákat is.

Ami szinte minden videóban közös, hogy általában alig fél percesek, újabban pedig mindig szerepel bennük egy vödör jégkrém, méghozzá egy teljesen oda nem illő feltét kíséretében: kutyakaja, sült reszelt burgonya, cukkini, hagymakarikák, halrudak vagy éppen tojássaláta. Korábban viszont még nem volt ilyen változatos a menü, hiszen négy hónapja még csak papírtörlő, szemeteszsák és száraz spagetti került a terítékre, vagy olyan teljesen átlagos dolgok, mint a müzli, a hot dog vagy a tonhal.

Az egésznek semmi értelme, még csak nem is különösebben humoros

a dolog (bár az lenyűgöző, hogy hősünk mindent rezzenéstelen arccal megeszik), mégis viszonylag sok embert érdekel, hiszen a viszonylag friss csatornának jelenleg közel 20 000 feliratkozója van, és a július óta feltöltött, 300-nál is több videó eddig 2,1 milliónál is több megtekintést hozott.

Nyitókép: man eat food / YouTube