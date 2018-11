Sosem volt még ilyen jó fociedzőnek lenni

A labdarúgás és a videojátékok rajongói számára ma már nem ismeretlen a Football Manager-sorozat, amiben egy fociedző bőrébe bújhatunk. Van egy játékos, akit imádott csapatunkhoz csábítanánk? Megálmodtam életem taktikáját a kedvenc klubomnak? Bajnokok Ligáját nyernék végre egy magyar csapattal? Ez és még annyi minden megvalósítható az FM-ben, ráadásul idén könnyebb, mint valaha.

Ahogyan minden ősszel, úgy 2018-ban is megjelent a Football Manager aktuális része. A széria évente frissíti az adatbázisát a jeles alkalomra, jó esetben a meccsek szimulálásához használt „meccsmotor” is átalakul, és optimális esetben izgalmas újítások igyekeznek berántani újabb játékosokat. Arról már a sorozat előző darabjánál írtunk, hogy pontosan mi a története a játéknak, illetve hogyan is néz ki gyakorlatban, így most már csak a lényegre koncentrálunk.

Minden focistához 36 különböző képesség tartozik, amiket 1-től 20-ig értékelnek szakírók. A technikai képzettségek, mentális és fizikai attribútumok alapján dől el, melyik focistánk mire alkalmas. Persze az ellenfél játékosaival is hasonló a helyzet, a Kisvárdával nem lehet emberkedni egy Real Madrid ellen. Ezek mellett van még egy tonna információ, például balhés játékosról van-e szó, hidegvérűről, kétlábasról, vagy éppen olyanról, aki utál a médiában szerepelni. Hasonló a helyzet az edzőkkel, gyúrókkal, játékosmegfigyelőkkel. A rendszer részletes, izgalmas és sokrétű szimulációra képes.

BL-győztes lehet a kedvenc magyar focistánkból A játéknak soha nincs vége, így bármilyen célt kitűzhetünk. A Football Managerben mindent lehet, csak kitartás és idő kérdése.

Jóllehet messze nem tökéletes a játék, mégis rendkívül alapos munka, manapság például már a valóságban is előszeretettel alkalmazzák segítségként az igazi játékosmegfigyelők és az edzők is.

ÚJONCOK, FIGYELEM!

Talán lehúzásnak tűnik, hogy évről évre új játékot dob piacra a Sports Interactive, de valójában erről szó sincs, hiszen minden epizód komoly újításokkal jelentkezik. Az FM18-ban a fő hangsúly a pszichológián, a játékosok hangulatán volt, míg a nem rég megjelent FM19 igazi csemege mindenki számára, ugyanis végre meghallgatták a rajongók kérését a fejlesztők. Két óriási húzása volt a Sports Interactive-nak:

az új játékosoknak segítséget ajánl

jóval részletesebb a taktikai repertoár

Az egész sorozat egyik legnagyobb hibája, hogy nem segít azoknak, akik újoncként szeretnék beleásni magukat a játékba. Megveszik, elindítják, és egy tonnányi átláthatatlan információval szembesülnek.

Hihetetlen, hogy tizenöt évnek el kellett hozzá eltelnie, de végre legalább minimális segítséget, amolyan pszeudotutorialt kínál az FM.

Főként az újdonságoknál fordul elő, de más egyéb alapfunkciónál is találkozhatunk egy felugró üzenettel: szeretnénk-e megnézni a bevezetést? Ha nem, többet nem zargat ezzel a program, ha pedig belemegyünk, akkor elég érhetően, pár kiemeléssel leírja, mit mire használhatunk az adott fülön. Felfoghatatlan, hogy egy ilyen komplex játék esetében ez miért nem volt kezdetektől evidens, de jobb később, mint soha.

GEGENPRESSZING, TIKI-TAKA

Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor kétféle FM-játékos létezik. Az egyikük alig szöszöl a taktikával, csak beállít egy felállást a megfelelő játékosokkal, és már túrja is a piacot új labdarúgókért. A másiknál órák mennek el azzal, hogy a precíz instrukciókat követően úgy játsszon a csapat, ahogy a menedzser szeretné. Mindkét csoportnak, de főleg a mit sem sejtő újoncoknak óriási segítség az FM19 taktikai füle.

Idén három játékmeneti fázist kell külön beállítani:

Játék labdabirtoklás alatt

Játék a labda nélkül

Támadásépítés labdaszerzés után

A korábbi játékokkal ellentétben tűpontos utasításokat adhatunk. A labdabirtoklás nem szorul magyarázatra, ahogyan a labda nélküli védekezés sem, arra pedig rengeteg instrukció van, hogy amikor megszerzi csapatunk a labdát, mihez kezdjen vele? Az újoncok számára óriási segítség lesz ebben, hogy különböző stílusokhoz van előre megadott alap taktika. Oda vagy a Jürgen Klopp-féle „heavy metal futballért”? Egy kattintás és kész is. Pep Guardiola sokpasszos labdatartására esküszöl? Egy klikk és kész is. Ezek az alapbeállítások persze nem tökéletesek, de egyrészt új játékosként teljesen jó mankót adnak, másrészt a magját adhatják egy részletesebben kidolgozott saját stílusnak.

TAKTIKAI GYORSTALPALÓ A cikkben emlegetett két taktikai stílus talán nem mindenkinek világos, mit takar, így nagyon röviden összefoglaljuk.

GEGENPRESSZING: a Liverpool edzője, Jürgen Klopp fejlesztette tökélyre azt a stratégiát, hogy olyan magasan felküldi csapatát az ellenfélre, amennyire csak lehet. Mivel nincs helye és ideje felhozni a labdát az ellenfélnek, gyorsan labdát lehet szerezni. Rengeteg futást és fegyelmezettséget igényel, viszont a magas védelem mögé betett labdák nagyon veszélyesek.

TIKI-TAKA: a Barcelona védjegyévé váló taktika alapja, hogy a labdát a saját csapatunk uralja. Ha nincs az ellenfélnél a labda, nem is lőhet gólt. Sok rövid passz jellemzi, a labda állandó mozgásával fárasztja az ellenfeleket a támadás. Nagyon precíz passzok és sok elmozgás kell hozzá. Általában betömörülő védekezéssel lehet élét venni.

Azt persze érdemes leszögezni, hogy az alaptaktika nem jelent győzelmet. Hiába akarunk magabiztos tiki-takát játszani egy csapattal, ahol mindenki gyengén passzol, ahogyan a gegenpresszing sem fog működni az angol hatodosztályban, ahol nincs megfelelő erőnlét. A csapathoz kell igazítani a taktikánkat, vagy olyan focistákat kell verbuválni, akikkel megvalósítható a megálmodott stratégia.

Némi negatívum, hogy az FM általában követi az aktuális trendeket, így hosszú távon szinte biztosan kifizetődő egy most divatos taktikát beállítani. Bónusz pont, hogy lehet részletesen állítani bedobásokat, szabadrúgásokat is, sőt olyan finomhangolásra is van lehetőség, mint a védelmi vonal meghúzása.

AZ EDZÉS

Óriási változáson esett át az edzés is. A tréning végre szoros összhangba került a taktikával, ezért érdemes vele hétről hétre foglalkozni. Ha például jóval erősebb ellenféllel szemben arra utazunk, hogy beálljon a csapat védekezni és pontrúgásokból legyen eredményes a brigád, érdemes védekezést és fejelést gyakorolni a meccs előtt. Elég érzékletes a félprofi csapatoknál a beállítható edzések száma,

de ami talán a legjobb, hogy hetente kapunk beszámolót a tréningen végzett munkáról és sokkal részletesebben, mint korábban.

Eddig úgy működött a funkció, hogy havonta kaptunk egy listát arról, melyik játékosok végezték jól, vagy rosszul a munkát. Most külön értékeket is kapunk, így kiderül, melyik játékosnak kell állítani a gyakorlatain, az ügyesebbeket pedig ösztönözhetjük néhány biztató szóval.

Remek újítás, hogy egységeket is megadhatunk. Három nagy blokk van, a kapusok, a védekező és a támadó játékosok. Ebbe azonban belepiszkálhatunk, bárki átkerülhet egy másik blokkba. Ha a taktikánk alapja például, hogy a szélső hátvéd felfusson és a beadásaival segítsen, jó ötlet lehet a támadók közé tenni. Működőképes egyszerű alappal rajtolunk, amit úgy cincál szét az ember, ahogyan csak jónak látja.

További változás, hogy amíg eddig külön kellett kérnünk egy rutinos játékost, hogy istápolja az ifjú titánunkat, mostantól mentorokat nevezhetünk ki. Egy focistához annyi fiatal labdarúgót adhatunk, amennyit akarunk. Viszont érdemes vigyázni: ha valaki nem érzi jól magát a mentorával, a többiek fejlődését is akadályozhatja!

FUTOTTAK MÉG

Akadnak újítások is, amik ugyan nem rontják el a játékot, de totál fölöslegesek. Ilyen például, hogy az FM19 alapszíne a lila. Nem tudjuk miért, valaki ezt találta ki az SI-nél, viszont senki sem szólt nekik, hogy ez ronda. A lilához kevés csapat színe passzol jól és bár van külön állítható „sötét” és „világos” skin, de mindkettő elég csúnya. Bár az interface javult az előző részhez képest, az összhatás így is ocsmány.

Bekerült a játékba néhány fölösleges ökörség is. A világbajnokságon használt videobírós rendszer (VAR) például már elsőre sem igazán szórakoztató, sőt inkább csak lassítja a játékot. Abszolút értelmetlen volt erre pazarolni a fejlesztési időt. Már csak azért is, mert a meccsmotor néha kattan egyet, és szédületes ostobaságot csinálnak játékosok. Nagyot lépett előre az FM18-hoz képest a széria, de azért akadnak még ilyen hibák. Néhány plusz animáció ezeket nem fedi el.

Nem sok ráncfelvarrást kapott a tavaly bevezetett játékosmegfigyelői rendszer, ezen a területen jó lenne, ha tovább időznének a fejlesztők, mert egyszerűen nem elég szórakoztató. Egyetlen pozitívum, hogy külön levélben értesít minket a scout. Rengetegen panaszkodnak továbbá arra is, hogy állandóan kimaradnak a tizenegyesek, de ez könnyen lehet a korai verzió hibája is.

Alakítottak a generált játékosok grafikáján is, ami visszatérő panasz volt a közösségben. Csakhogy hiába lett más stílusú a mesterségesen létrehozott arc, nem lett élethűbb. Számomra ez egyáltalán nem zavaró, a mostani grafika ugyanis ezerszer élvezhetőbb, mint a tavalyi, ami tényleg elég visszataszítóra sikerült.

ÚJAKNAK ÉS RÉGIEKNEK KÖTELEZŐ

Összességében egy remek darabbal bővült a széria. A játék előnyére változott, és felhasználóbarátabbá tették, már amennyire lehetett. A legfontosabb, hogy végre jó szívvel lehet ajánlani olyanoknak, akiket elriasztott a korábbi adathalmaz. Ettől még nem valószínű, hogy rohamosan megnő majd a rajongók száma, de legalább nem YouTube-videókból kell kiguberálni, mi, merre, hány méter. A veteránoknak legalább annyi szórakozást nyújt, mint az eddigi részek és

van annyi különbség az FM18-hoz képest, hogy megérje beruházni rá.

Fociedzőnek lenni legalább ugyanolyan időigényes és szórakoztató, mint eddig volt, mostantól ráadásul a saját víziónk is maradéktalanul megvalósulhat a pályán. Hogy működik-e, az viszont már más kérdés…