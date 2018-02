BL-győztes lehet a kedvenc magyar focistánkból

A labdarúgás szerelmesei szívesen eljátszanak a gondolattal: én hogyan állítanám össze a csapatot? Az elmúlt évek során több videojáték is készült, amivel egy kicsit fociedzővé válhattunk és persze a FIFA-ban is akad karrier mód, de egyikük sem ér fel a sportszimulátor királyához: a Football Manager-hez.

Gyerekként imádtuk, és most is viszik, mint a cukrot

Az FM a foci őshazájából indult: Paul és Olliver Collyer a nyugat-angliai Shropshire-ben úgy döntött, hogy saját programot ír, aminek hála bárki leülhet kedvenc csapata kispadjára. Az első verzió olyan jól sikerült, hogy megmutatták a haveroknak is, akik szintén beleszerettek a játékba.

Ekkor világossá vált, hogy a testvérpár nagyon eltalált valamit, csak egy kiadóra volt szükség, amely piacra dobná a szimulátort. Végül 1992-ben Championship Manager néven jelent meg az első verzió, a Collyerék pedig megalapították saját fejlesztői cégüket, a Sports Interactive-ot.

Azóta sok víz lefolyt a Temzén, az alapítók 2003-ban otthagyták az addigi kiadót, az Eidost – a mai Square Enixet –, összeálltak a Segával, átnevezték a brandet Football Manager-re, megjelent a három dimenziós meccsnézet és még sorolhatnánk a változásokat.

A játék mára annyira élethű, hogy profi csapatok is felhasználják játékosok feltérképezésére. Persze nem ez alapján igazolnak le valakit, de több tucat történet kering, hogy bizonyos labdarúgót azért nézett meg egy megfigyelő, mert az aktuális FM sokra hivatottnak vélte.

HOGYAN MŰKÖDIK?

A Football Manager 2018 alapja egy hihetetlen méretű és részletességű adatbázis: minden labdarúgóhoz 36 különböző képesség tartozik, amiket 1-től 20-ig terjedő skálán értékelnek (ma már) szakírók. Fontos a technikai képzettség (pl. labdakezelés, passzpontosság), a mentális állapot (pl. higgadtság, csapatmunka) és a fizikai erőnlét is komoly szerepet játszik.

Emellé jön egy rakás plusz infó a focistákról: mennyire ügyes a gyengébbik lábával, mennyire balhés, illetve profin áll-e hozzá a sportolói élethez vagy sem. Mindezt azért írom ilyen részletesen, hogy érzékeltessem, mennyi adatról van szó, hiszen minden csapatban található legalább 20-30 futballista.

Ehhez jönnek még az edzők, az orvosok és a játékosmegfigyelők, ugyanilyen módszerrel, azaz 1-20 közötti értékre belőtt szakértelemmel. Az FM18-ban pedig már a saját edzői profilunk is rendelkezik képességekkel, amit mi állíthatunk be a játék elején. Létrehozhatok egy sztárfutballistát, aki szögre akasztotta a cipőt és edzőnek állt, vagy egy nulla előéletű edzői papír nélküli senkit egyaránt. Ez lényegében a nehézségi szintet is belövi.

Miután megvan az edző, jöhet a csapatválasztás: a Real Madridtól az NB II-es Csákvárig szabad a vásár, függetlenül a képességeinktől. És innentől jön a játék sava borsa: összerakni a taktikát, focistákat adni-venni, stábtagokat szerződtetni, tehetségeket felkutatni, a sajtónak nyilatkozni. Az FM elképesztően részletes és sokrétű, órákat lehet elpepecselni úgy, hogy érdemben előrehaladt volna a játék.

Amikor mindez megvan, jönnek a meccsek, ahol a FIFA-val ellentétben mi csak a partvonalról kiabálhatunk instrukciókat, de a játékosokat nem mi irányítjuk. Cserélhetünk, átalakíthatjuk a felállást, szóval bele lehet nyúlni, de rengeteg múlik a kezdő tizenegyen. Arról nem is beszélve, hogy barátainkkal egymás ellen is játszhatunk, akár egy meccs erejéig, akár bajnokságokon át.

AZ FM18 ÚJÍTÁSAI

Az FM-ből minden évben új verzió érkezik, ami finomhangolja a játékot. Eleinte például csak szöveges tudósítás volt a meccsek alatt, majd két dimenziós nézet, ma viszont már három dimenziós nézet is van – igaz, utóbbiban sokszor furcsa dolgok szoktak történni. Az úgynevezett meccsmotor, vagyis a rendszer, amely kiszámolja melyik csapat kerül ki győztesen a mérkőzésből folyamatosan átalakul, és nem feltétlenül úgy működik, mint a korábbi epizódokban.

A taktikai utasítások minden évben változnak, az FM18-ban pedig új szerepkörök is megjelentek: azon kívül, hogy valaki hátvéd, vagy középpályás, még beállítható, hogy támadó, vagy védekező felfogásban játsszon, labdaszerzésre, vagy indításokra koncentráljon és hasonlók.

Az idei részben megjelent a Mezzala, Segundo Volante, Inverted Wingers és a Carrilero szerepkör is, ezekről a taktikai panel ráadásul pontos leírást ad, hogy segítsen a használatukban.

Új szerepkörök A Mezzala olyan középső középpályás, aki az üres területekre mozog, főleg gyorsaságot és játékintelligenciát igényel a fizikai erővel szemben.

olyan középső középpályás, aki az üres területekre mozog, főleg gyorsaságot és játékintelligenciát igényel a fizikai erővel szemben. A Segundo Volante nagyon komplex, sok jó képességet igényel, de lényegében támadásban szabadon mozogva segít a középpályán, míg védekezésben fegyelmezetten visszazár.

nagyon komplex, sok jó képességet igényel, de lényegében támadásban szabadon mozogva segít a középpályán, míg védekezésben fegyelmezetten visszazár. A Carrilero egy olyan középpályás, aki a támadó harmadban keresi a szabad területet, nagyon fegyelmezett és érti a játékot.

egy olyan középpályás, aki a támadó harmadban keresi a szabad területet, nagyon fegyelmezett és érti a játékot. Az Inverted Winger pedig olyan szélsőt jelent, aki főleg befelé cselezve tör kapura.

Az idei év legnagyobb újítása a hierarchia panel. Eddig a játékban rejtve találtunk információt arról, a csapat melyik tagja kit kedvel, vagy kivel nem fér össze. Ha összeraktuk a kirakós darabjait, rájöttünk a problémákra, vagy a jó csatárpárosokra.

Az FM18-ban erre külön grafikák vannak: baráti társaságok, csapattagok közötti hierarchia, öltözői támogatottság – minden szerepel a rendszerben.

És hogy mi ennek a haszna? Ha például nem engedjük el a csapat társadalmi piramisának csúcsát egy erősebb csapathoz, nemcsak ő maga sértődik meg, hanem az öltöző fele az ajtónkon fog kopogtatni, hogy nem vesszük őket emberszámba. Az idei játékban eddig soha nem látott mértékben befolyásol mindent, hogy mennyire vagyunk jó pszichológusok.

Eddig csak fociedzőnek kellett lennünk, most már menedzsernek és pedagógusnak is.

Ha ügyesek vagyunk, akkor szépen összecsiszolódik a brigád, amitől jobban is játszanak egymás mellett, mi pedig készíthetjük a helyet a trófeáknak a polcon.

Fontos változtatás továbbá a játékosmegfigyelés, avagy a scouting megreformálása is. Eddig úgy működött, hogy felvettünk egy szakembert és elküldtük a megfelelő régióba, az FM18-ban azonban különböző csomagok megvásárlásával lehet információhoz jutni.

Minél nagyobb körben kutakodunk, annál drágább a csomag és nem biztos, hogy a klub büdzséje elbírja. Egy-egy régión kívüli labdarúgó megfigyeltetése pedig további költség lehet – szóval, ha az NB I-ből akarunk Bajnokok Ligáját nyerni, nem Brazíliából érdemes csiszolatlan gyémántot keresgélni.

Korábban csillagok alapján tájékozódhattunk az ismeretlen játékosok erejéről: 1 és 5 csillag közötti érték árulta el, mennyire jó vagy rossz labdarúgót találtunk a keret átlagához képest. Az idei kiadásban viszont egy 1-100 közötti számmal is jelzi scoutunk, mennyire ajánlatos lecsapni egy kiszemeltre.

MEDDIG TART?

Gyakorlatilag örökké játszhatunk, mivel a játékosok öregednek ugyan, de az FM generál fiatal futballistákat, így a világba újabb és újabb labdarúgók érkeznek, akikről gőzünk sincs, hogy kicsodák. Van, aki éppen ezt a részét imádja az ismeretlenség miatt, mások gyűlölik az összes kreált személyiséget, és elvből nem igazolnak ilyen focistát.

Mivel a játéknak soha nincs vége, az ember saját magának tűzhet ki célokat. Meg akarom nyerni a vébét Magyarországgal? BL-győztest akarok csinálni a kedvenc magyar csapatomból? Az angol hatodosztályból fel akarok jutni a Premier League-be? Mindent lehet, csak kitartás és idő kérdése. Időre pedig szükség lesz, aki sokat pepecsel mindennel, annak tizenkét óra talán a fél szezon szimulálására elég is lesz…

A Football Manager 18 egy rendkívül időigényes, kutakodós játék. Azoknak nyújt igazi élvezetet, akik eszik-isszák a futballt; olyanoknak, akik elégedetten dőlnek hátra, mert sikerült egy magyar tehetséget 5 millió euróért eladni, vagy akik szívesen belevetik magukat a labdarúgás különböző taktikáinak tanulmányozásába. Lassú játék, de aki szereti a focit, az nagyon hamar el tud veszni benne. Kimondottan addiktív szórakozásról beszélünk, hiszen az FM18 tipikusan olyan videojáték, aminél hajnali kettőkor jön az a bizonyos “na, még egy utolsó meccs“. Aztán még egy, és még egy…