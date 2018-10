Valami elképesztőt villantott a Facebook

Új átverés terjed a Facebookon, ne dőljön be!

Korábban már többször is lehetett hallani róla, hogy a Facebook piacra dobja első fogyasztói elektronikai eszközét, egy okoshangszórót, ám kiderült, hogy ennél többről van szó. A cég végre hivatalosan is megmutatta Portal nevű kütyüjét, amit kifejezetten videochatelésre fejlesztettek, külsőre pedig egy kijelző és egy okoshangszóró kombinációjára hasonlít.

A Portal alapmodellje 10,1 hüvelykes panelt kapott, míg a nagyobbik, Portal+ néven említett nagytestvér már egészen nagy, 15,6 colos kijelzővel működik. Előbbi 1280×800, utóbbi 1920×1080 (Full HD) felbontást produkál, egyéb specifikációk terén több eltérés nincs is a két modell közt.

Ugyan korábban azt is rebesgették, hogy a Facebook egy saját virtuális asszisztenst fejleszt, végül az az Amazon Alexa szoftvere költözött bele, tőle lehet kérdezni az időjárásról, vagy keresést indítani a neten. Használhatók rajta a Messenger, a Spotify, a Pandora alkalmazások, ám az eszköz fő célja, hogy a felhasználók videohívásokat végezzenek vele.

Ezt a tevékenységet nem csak a nagyméretű kijelző, de beépített mikrofon és kamera támogatja, utóbbi képes követni a felhasználó mozgását – ez azt jelenti, hogy ha valakivel éppen vacsorafőzés közben kezdünk csevegésbe, akkor nem kell a konyhapultnál maradnunk, a kamera ránk irányul akkor is, ha éppen elsétálunk a hűtőig, vagy a mosogatóig. Videohívásra elsősorban a Messengert lehet használni, de a beszélgetésnek nem feltétele, hogy a másik félnek is legyen Portalja – ülhet akár egy laptop, vagy telefon kamera előtt is. Az okoskamera 12 megapixel felbontású és nyolcszoros nagyításra képes.

A Facebook az eredeti tervek szerint az év első felében adta volna ki a Portalt, de azt elcsúsztatták – többek szerint is az akkoriban nyilvánosságra került, politikai célokra felhasznált felhasználói adatokhoz fűződő Cambridge Analytica-botrány miatt. Hogy a felhasználókat biztosítsák adataik védelméről, Zuckerbergék a Portal kamerája mellé ezért olyan kis fedőt is építettek, amivel egy mozdulattal eltakarható a szenzor (nem kell szigszalagozni), illetve a kamera-mikrofon páros egyetlen mozdulattal kikapcsolható.

A Portal már előrendelhető a portal.facebook.com weboldalon, illetve az Amazon és a BestBuy boltjaiban, novemberben érkezik meg a vásárlókhoz. Kétféle változatban lehet választani: a 10 hüvelykes kijelzővel ellátott darab 199 dollárért (56 ezer forint), míg a 15,6 hüvelykes méretű variáns 349 dollárért (99 ezer forint) kapható.

Ez azért meglepő, mert a korábbi híresztelések szerint a kütyü drágább árcímkét kapott volna a riválisoknál, ám a végleges ár 20 dollárral kevesebb, mint amennyibe a kevesebb funkcióval ellátott Amazon Echo Show kerül – így már sokkal biztatóbb jövő előtt áll a Facebook első hardverje, kérdés, hogy a felhasználóknak mennyire jön be.