Stricik miatt perlik a Facebookot

Beperelte a Facebookot egy texasi nő, akit állítása szerint megerőszakoltak, megvertek és prostitúcióra kényszerítettek 15 éves korában, miután egy ismeretlen férfi a közösségi oldalon felvette vele a kapcsolatot.

A nő szerint a Facebooknál pontosan tudják, hogy felületükön kiskorúakat szerveznek be prostitúcióba – írja a Reuters.

Az ismeretlen nő jogi képviselője hétfőn Houstonban nyújtotta be a bírósági iratokat. A dokumentumokban néhány, a Backpage.com ügyében is érintett vádlott is meg van nevezve.

A Facebook egyelőre nem reagált az esetre.

A Backpage nevű hirdetési oldal felnőtt szolgáltatásokat is kínált, utóbb pedig kiderült, hogy a platform világszerte felületet biztosított a jogellenes szexuális szolgáltatások, így a gyermekprostitúció és a szexrabszolgaság számára. Az oldalt idén szüntették meg.

A közelmúltban benyújtott iratok szerint a sértett 2012-ben lett az ismerőse a Facebookon annak a felhasználónak, akivel több közös barátjuk is volt. A férfi ettől kezdve több üzenetet is küldött az akkor 15 éves lánynak.

Egy alkalommal, miután a sértett komoly vitába keveredett anyjával, a férfi felajánlotta, hogy beszéljenek személyesen. Miután azonban a lány beült a férfi autójába, az elrabolta, megerőszakolta, megverte, majd feltöltött róla képeket a Backpage.comra.

A kereset alapján a Facebook nem tett eleget, hogy ellenőrizze a felhasználó fiókját, a férfi ugyanis hamis adatokkal regisztrált az oldalra. Az akkor kiskorú sértettet ráadásul nem figyelmeztette a Facebook, hogy az oldalon milyen veszélyek várhatnak rá.

Kiemelt fotó: AYTUG CAN SENCAR / ANADOLU AGENCY / AFP