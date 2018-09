Ezért is egyre több a válás

Egy frissen megjelent brit kutatás szerint rohamosan nő az olyan válások száma, ahol a házastársak közül az egyik fél a Fortinte, vagy valamelyik másik online videojátékot, és a hozzá kapcsolódó függőséget hozza fel indokként a házastársi kapcsolat megszakítására.

A válásokra szakosodott Divorce Online azután kezdett kutatásba, hogy egyre többször merült fel a mobilon, PC-n és konzolon is játszható Fortnite neve, és az adataik átvizsgálása után kiderült, hogy 2018. januárja óta 200-nál is többen indítottak válókeresetet videojáték-függőségre hivatkozva – ez a beérkezett közel 5000 kérvény 5%-a, ami elsőre nem tűnik soknak, de jelentős növekedés a korábbi évekhez képest.

Az oldal üzemeltető cég szóvivője szerint a különböző függőségek mindig is előkelő helyen szerepeltek a válóokok listáján, azonban a modern korban az alkolhol és a különböző szerek mellett megjelentek egészen új addikciók is, mint például az online pornó, a közösségi média, az online szerencsejáték, vagy éppen a videojátékok – az utóbbihoz kapcsolódó függőséget például már az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) is betegségnek nyilvánította.

A kutatásban legtöbbször válóokként felbukkanó Fortnite napjaink egyik legnépszerűbb, ingyenesen játszható videojátéka, ami jobbára vagy azért kerül be a hírekbe, mert a program mikrotranzakciós rendszere dollármilliókat termel, vagy azért, mert a játék hatására kialakuló függőség egészen ijesztő szituációkat eredményez: egy kislány addig játszott, míg összepisilte magát, egy 14 éves srác pedig a saját anyjára támadt, mikor az elvette a konzolját.