24 év után derült fény a nagy titokra

Közel egy negyedévszázadig rejtőzött az 1994-ben megjelent Doom II videojátékban egy olyan titkos meglepetés, amit most először sikerült felfedeznie egy játékosnak. A játék tizenötödik szintjén (Industrial Zone) egy olyan teleportkapu található, amiről eddig mindenki azt hitte, hogy nem jó semmire, és egy bug miatt nem működik. Mint kiderült, a kapu aktiválható, de csak egy speciális módszerrel.

A Zero Master nicknevű játékosnak sikerült rájönnie arra, hogy ha a karaktert egy ellenfél löki bele a dimenziókapuba, akkor az átszállítja egy másik szektorba. Ugyan a titkos szobába eddig is bejuthattak csalással a játékosok, de a kapu titka rejtett volt.

A Doom II társalkotója, John Romero tweetben gratulált a játékosnak, és egyben meg is magyarázta a rejtett funkciót.

Secret explained: A secret teleporter is marked as a discoverable “secret”, but when you touch it, you never enter the sector. So you would never get inside the teleporter sector to trigger the secret. The only way to trigger this secret is to be pushed by an enemy into it! #doom

