Eldobja az agyát attól, milyen funkciókkal bővült a Facebook csevegője

Ugyan a Facebook éppen egy csúnya adatkezelési eset kellős közepén van, az élet nem áll meg, új funkciókkal bővítették a Messengert. Mostantól már 360 fokos fotókat és HD felbontású videókat is lehet küldeni a csevegőben. A forgatható panorámaképeket ugyanúgy lehet küldeni, mintha átlagos fotót választanánk ki, de egy iránytűt ábrázoló ikon kerül mellé. Ez jelzi a beszélgető feleknek, hogy interaktív tartalomról van szó. Az újítás nemcsak a mobilappban, de a böngészős verzióban is használható.

A HD videókkal is hasonló a helyzet, a klippeket a filmtekercsből és az állapotfrissítésünkből is 720p minőségben lőhetjük át a címzettnek, ahogyan eddig is tettük a videókkal. Ugyan ez még mindig nem 4K, vagy 1080p, de ezzel is előrébb vannak a felhasználók az eddigi gyenge minőségtől.

A 360 fokos képek támogatása világszerte támogatott, míg a HD videókat jelenleg az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Belgium, Franciaország, Finnország, Dánia, Norvégia, Románia, Hong Kong, Hollandia, Japán, Tajvan, Dél-Korea, Szingapúr, Svédország, Svájc területén lehet elérni.