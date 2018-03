A Vasember már megint elképesztő ötlettel állt elő

Elon Musk alagútfúró cége, a The Boring Company legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy lángszórókat kezdtek árulni darabonként 500 dollárért, amit a Tesla-vezér úgyis reklámozott, hogy kiváló eszköz mogyorópörkölésre.

A techmogul most ismét a figyelem középpontjába állította az „unalmas” céget azzal, hogy bejelentette: az alagútfúrás során keletkező kődarabokból, földből és egyéb származékokból is pénzt csinálnak – azokból „életnagyságú, legószerű építőtéglákat” készítenek, amit tovább árusítanak majd.

New Boring Company merch coming soon. Lifesize LEGO-like interlocking bricks made from tunneling rock that you can use to create sculptures & buildings. Rated for California seismic loads, so super strong, but bored in the middle, like an aircraft wing spar, so not heavy.

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2018