Szigligeti Ivett felveszi Dudás Miki nevét

A Bestnek adott interjút Szigligeti Ivett, aki arról beszélt, Dudás Mikivel két közös gyermekükkel hogyan igyekeznek néha kiszakadni a sportoló halála utáni mély gyászból.

Mint korábban megtudhattuk, a kajakozó özvegye a kicsit több, mint fél évvel ezelőtti haláleset óta már magára tetováltatta az egyik idézetet, ami Dudás testén is látható volt. Most viszont újabb gesztussal szeretne tisztelegni az emléke előtt:

felveszi a sportoló nevét, így hamarosan már Dudás-Szigligeti Ivettként éli majd tovább az életét.

Mint ismert, a 34 éves világbajnok kajakozó holttestére január 5-én, otthonában találtak rá. A halála körül rengeteg a kérdőjel: ugyan eleinte a hatóságok nem feltételeztek idegenkezűséget, ez később megváltozott, és a BRFK Életvédelmi Osztálya ezért január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást. Ezt azóta a rendőrség május 6-án lezárta azzal a konklúzióval, hogy a sportoló halálát mégis egy balesetszerű esés okozhatta.

Dudás Mikit január 30-án temették el.

Vannak sebek, amiket nem gyógyít az idő

Azt szokták mondani, hogy idővel minden könnyebb lesz, ám én ezzel a megállapítással nem igazán értek egyet. Inkább azt érzem, egyre több olyan helyzettel szembesülök, ami újra és újra emlékeztet arra, hogy egyedül maradtam. Úgy gondolom, vannak sebek, amelyeket az idő sem gyógyít be

– nyilatkozta a Blikknek a kajakozó özvegye.

Elmondta: a szülei hatalmas segítségnek bizonyultak a tragédia óta, viszont a gyerekei az igazi ok, amiért képes kitartani. Ahogy ő fogalmaz:

Miattuk kelek fel minden nap, újra és újra. Próbálom szem előtt tartani, hogy nekik van a legnagyobb szükségük rám, ezért minden erőmmel azon vagyok, hogy túléljük a mindennapokat.

Épp ezért próbálják annyi közös élménnyel gazdagítani az életüket, amennyivel csak tudják. Rengeteget utaznak, és augusztusban egy hosszabb nyaralást is beterveztek.

Szigligeti Ivettnek a munka is nagy segítség, ami néha ki tudja szakítani a gyászból.

Az influenszerkedés korábban inkább hobbi volt számomra, most viszont sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek rá. Emellett műkörmösként is dolgozom, és a két munka – az anyaság mellett – annyira kitölti a napjaimat, hogy legalább egy időre eltereli a gondolataimat

– mondta.