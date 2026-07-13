Vízi élményektől a hullámvasútig: a Familypark garantálja a nyári szórakozást

Aki a meleg nyári napokon frissítő lehűlésre vágyik, annak a Biberburg a tökéletes választás. Ausztria legmagasabb vadvízi pályája 17 méteres magasságból induló lejtmenetével gondoskodik a vidám pillanatokról, és ideális egy kis felfrissülésre a nap folyamán. 2026-ban újdonságként érkezett a Rotonda is, amely új lendületet hoz a parkba, és még változatosabbá teszi a családi kirándulást. Szintén újdonság a Wilde Winzer, amely már 75 cm-es testmagasságtól kipróbálható, így tökéletes első élmény lehet a legkisebb parkvendégek számára. A kisgyermekeket természetesen számos további attrakció is várja, többek között a Waldexpress, az Eichen Konvoi, a Märchenkarussell és a Traktorbahn.

Azok számára, akik a pörgősebb élményeket kedvelik, a park hullámvasútjai kínálják a megfelelő adag izgalmat. A Götterblitz gyors kanyarokkal és tempós menetekkel nyűgöz le, míg a Rattenmühle izgalmas hullámvasútélményt nyújt az egész családnak. A forró napokon a Familypark vízi játszóterei is csobbanásra, játékra és lehűlésre hívnak, különleges élményt nyújtva a gyerekeknek, de kellemes felfrissülést kínálva az egész család számára is.

A nyár egyik különleges fénypontja Filippo nyári bulija, amely júliusban és augusztusban négy szombaton gondoskodik extra jó hangulatról a Familyparkban. Július 18-án, július 25-én, augusztus 1-jén és augusztus 8-án a park színes szabadtéri show-színpaddá változik artistaműsorokkal, élőzenével, walking actekkel és igazi nyári hangulattal. A látogatók aerial- és contortion-showkra, lendületes görkorcsolyás duóra, táncbetétekre és látványos teeterboard-akcióra számíthatnak. A műsorok naponta több alkalommal, a park különböző pontjain zajlanak, így egész nap meglepetésszerű wow-pillanatokat kínálnak. A zenei hangulatról délutáni élő koncertjeikkel a Goldjungz, Tina Well, MAItunes és Trashbax zenekarok gondoskodnak. Nyári walking actek, gólyalábasok, valamint Filippo és Minky kabalafigurák további szórakozást és remek fotópillanatokat kínálnak. Külön extra programként Filippo’s Restaurant este all-you-can-eat lovagi büfével várja a vendégeket.

A nyári szünetre is jó hírek érkeztek: ettől a héttől a Familypark minden nap 19 óráig tart nyitva a korábbi 18 óra helyett. Így még több idő marad a kedvenc attrakciókra és a közös családi pillanatokra. Aki megtervezi látogatását, annak érdemes a jegyeket előre online megvásárolnia, hiszen az online jegyek 3 euróval kedvezőbbek, mint a helyszíni belépők. A 3 év alatti gyermekek számára a Familypark látogatása ingyenes. A nagyszülők is jól járnak: aki hétköznap érkezik az unokákkal, 10 eurót spórolhat.

Legyen szó akciódús attrakciókról, frissítő vízi élményekről, új látványosságokról vagy hangulatos nyári programokról, a Familypark mindent kínál, amire egy sikeres családi kiránduláshoz szükség van. Itt olyan közös emlékek születnek, amelyek sokáig megmaradnak.