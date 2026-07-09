Margaret Qualley és a férje 3 év után szétmentek

Margaret Qualley és Jack Antonoff mindössze néhány hónappal a harmadik házassági évfordulójuk előtt elváltak, írja exkluzív információira hivatkozva a People.

A 31 éves Qualley és a 42 éves Antonoff szakításáról szóló hírek néhány nappal azután terjedtek el, hogy Antonoff Qualley nélkül vett részt régi barátja, Taylor Swift esküvőjén.

Antonoff és Qualley kapcsolatáról először 2021-ben adott hírt az amerikai sajtó, majd a pár 2022-ben lépett a nyilvánosság elé, amikor együtt vettek részt egy díjátadón. 2022 májusában eljegyezték egymást, 2023 augusztusában pedig összeházasodtak.