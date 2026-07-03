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Élet-Stílus

Ezzel a programmal startolt el Taylor Swift és Travis Kelce esküvői hétvégéje New Yorkban

Kevin Mazur / Getty Images for iHeartRadio
admin Csontos Kata
2026. 07. 03. 15:38
Kevin Mazur / Getty Images for iHeartRadio

Bár óriási a titkolózás körülötte, a hírek szerint pénteken házasodik össze a világ egyik legnépszerűbb popsztárja, Taylor Swift és amerikaifutball-játékos vőlegénye, Travis Kelce. Az ünneplést azonban már csütörtök este megkezdték, a BBC beszámolója szerint a New York-i Madison Square Garden arénában tartottak egy előbulit 100 vendégükkel. Köztük volt Gigi Hadid és Bradley Cooper, valamint Selena Gomez is.

A rendezvénnyel egy időben lett nyilvános, hogy a pár 26 millió dollárt (több mint 8 milliárd forint) adományozott olyan amerikai jótékonysági szervezeteknek, amelyek közel állnak a szívükhöz, köztük New York-i, nashville-i – itt indult Swift zenei karrierje – és Kansas City-béli szervezeteknek – utóbbi Kelce NFL-csapata, a Kansas City Chiefs székhelye.

A hírek szerint a menyasszony jóval éjfél után távozott az eseményről.

Taylor Swift esküvője

A pénteki ceremóniára 1000 vendéget várnak a manhattani stadionba, ahol Swift egyébként korábban többször is fellépett. Úgy tudni, a szertartás alatt a vendégeknél nem lehet majd mobiltelefon, feltehetően azért, hogy ne szivároghassanak ki olyan felvételek, amelyeket a páros nem szeretne nyilvánosságra hozni.

Az énekesnő rajongói állítólag már letáboroztak a helyszín előtt, bár nem valószínű, hogy látni fogják kedvencüket, Swift ugyanis várhatóan az aréna földalatti bejáratát fogja használni.

Taylor Swift és Travis Kelce 2023 óta alkotnak egy párt, a lánykérésre tavaly nyáron került sor.

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