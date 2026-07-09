Krizsó Szilvia: Én nem éreztem elégtételt a fekete képernyő láttán, pedig lehetett volna rá okom

Csütörtökön Krizsó Szilvia, a köztévé korábbi munkatársa is reagált arra, hogy néhány nappal ezelőtt leállt az M1 közvetítése, és a képernyőn megjelent, hogy átmenetileg szünetel a hírszolgáltatás. A Pulitzer-emlékdíjas újságíró, riporter, Az Este és A szólás szabadsága egykori műsorvezetője bejegyzését múltidézéssel kezdte.

„2005-öt írunk. Érettségi időszak. Mindenki lázasan készül. A fiatalok a megmérettetésre, a szerkesztőség az esti adásra. Mannhalter Dániel, Az Este egyik gyakornoka jelzi, hogy kezébe került a még meg sem írt irodalom érettségi feladatlap. Összedugjuk a fejünket vele és Kardos Ernő főszerkesztővel, és arra jutunk, ezzel foglalkozni kell. Dani megcsinálja a riportot, mi behívjuk Magyar Bálint, oktatási minisztert, akit élő adásban szembesítek a botránnyal. A többi pedig már történelem.”

Ezt a riportot posztjában közzétette.

Számunkra egyértelmű volt, hogy nincs mismásolás, elhallgatás, összekacsintás és összejátszás a kormánnyal, hanem az a kötelességünk, hogy az emberekhez eljuttassuk a híreket, kerül, amibe kerül. És ez nem történt meg 16 éven keresztül a közszolgálatinak hazudott tévében. Mert valakik, egy íróasztalba kapaszkodva, igen csak felülről érkező politikai utasításokat hajtottak végre, és ennek megfelelően döntöttek arról, hogy miről legyen szó és miről ne, és teljes engedelmességet vártak el a beosztottjaiktól

– írta Krizsó, hozzátéve: sokan önként és dalolva tettek eleget ennek, míg mások kényszerre hivatkoztak, és ezzel megfosztották az embereket attól, hogy megfelelően tájékozódjanak, és az információk birtokában véleményt formáljanak. „És ezzel, tudatosan!, elképesztő morális és mentális károkat okoztak a magyar társadalomban” – tette hozzá.

Szomorúan és felháborodva nézte, mivé lett a szakmája

A műsorvezető szerint sokakban azért válthatott ki eufóriát az elsötétült képernyő látványa, mert bíznak abban, hogy lehet ezt másként csinálni. „A mi példánk azt mutatja, lehetett. Csak kurázsi, bátorság és elkötelezettség és elhivatottság kellett hozzá” – fogalmazott Krizsó Szilvia.

Érdekes, hogy én nem éreztem elégtételt a fekete képernyő láttán, pedig lehetett volna rá okom, hiszen azután, hogy ellehetetlenítették a munkám, és eljöttem, mert nem akartam Papp Dániel felügyelete alatt dolgozni, szomorúsággal vegyült felháborodottsággal néztem, hogy mivé lett a szakmám, amelyre annyira büszke voltam, és mivé lett az ország, amit annyira szerettem. Az a legmegrázóbb, hogy megtörténhetett, hogy egy egész ország hagyta, hogy 16 éven keresztül becsapják, megalázzák, megfosszák a jogaitól, és jó páran még tapsoltak is örömükben, mert nem látták át, hogy ez az ő bőrükre is megy

– zárta sorait.

Krizsó Szilvia 1998-ban megnyerte a Magyar Televízió Riporter kerestetik! versenyét, utána a közmédiánál helyezkedett el. Az MTV-nél 2013. március 31-én szűnt meg a szerződése, a hivatalos verzió szerint közös megegyezéssel. Utána az RTL és az ATV is megkereste, hogy dolgozzon náluk, ő azonban minden alkalommal nemet mondott. 2020-ban vele készült interjúnkban azt mondta, az MTV-től való távozásakor megfogadta, hogy egy életre leszámol a politikai újságírással.

Korábban Krizsó egykori köztévés kollégái, Gaskó Balázs és Bombera Krisztina reakcióiról is beszámoltunk, ezekről alábbi cikkünkben olvashat: