„Köszönöm, hogy ezt megélhettem!” – így reagáltak a hírességek arra, hogy az M1-en beszüntették a hírszolgáltatást

Több hazai híresség is örömmel fogadta, hogy kedd délután leállt az M1 közvetítése és adás helyett az alábbi szöveg jelent meg:

A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!

Remény és megbocsátás?

A köztévé volt műsorvezetője, Gaskó Balázs videót osztott meg saját hitetlenkedő arcáról.

Csak az életem ment rá. De még megérhettem

– fűzte hozzá.

Gaskót 33 év után tették ki a közmédiából, egyebek mellett erről is beszélt a 24.hu-nak adott nagyinterjúban, ami idén februárban jelent meg.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Balázs Gaskó (@balazsgasko) által megosztott bejegyzés

Molnár Áron így kezdte reakcióját: „Ez történelem.”

A színész, aki az elmúlt években politikai aktivistaként is a Fidesz-kormány leváltásáért dolgozott, Instagramon azt írta, hogy éppen ugyanabban a szarvasi szállodában volt, ahol a 2022-es választás után akkori feleségével pihentek, amikor saját szemével láthatta az M1-en a bocsánatkérő üzenetet.

Felfoghatatlan… Hosszú évek mocskos propagandája, hazug lejáratókampányai, a gusztustalan és gátlástalan, a Fidesznek tövig benyaló, okádék műsoroknak és híreknek vége. Mi meg csak álltunk a képernyő előtt, és nem hittünk a szemünknek. Ez történelem. De részemről nincs bocsánat, mert magyar emberek életét követelték a háborúval riogató hazugságok, és családokat, barátságokat tettek tönkre a rohadék propagandájukkal. Ez a minimum, ami jár a hazugoknak, ami ma történt.

„De most, a tetves propaganda végének hírére, kikérek egy meggysört! Van igazság!” – tette hozzá.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Molnár Áron (@molnar_aron_hivatalos) által megosztott bejegyzés

16 éven át nem kapcsoltam az M1-re. Mintha nem is lett volna 1-es szám a távirányítón. Április 12-én este fülig érő szájjal kattintottam oda. Ma pedig, hogy végre elsötétült a hazugsággyárnak ez a csatornája, és megjelent a képen látható felirat, nem elégtételt éreztem, hanem reményt. Annak a reményét, hogy visszatalálhatunk a demokratikus értékeinkhez, a normalitáshoz, a szabad sajtóhoz. Így legyen! Az már csak hab lehet a tortán, hogy a “köztévé” intézménye – ahol annyira szerettem egykor műsorokat készíteni – visszanyerheti presztízsét és fontosságát a magyar kultúrában

– írta Facebook-oldalán Geszti Péter.

Tatár Csilla bejegyzése elején leszögezte: elítéli a propagandát. Úgy fogalmaz: „Hazudni szemét dolog. Egy komplett társadalomnak hazudni aljas bűn. A propaganda bűne elévülhetetlen bűn.” Mint írja, ezt azért fontos újra és újra kimondani, hogy a történtek ne merüljenek feledésbe, és senki ne próbálja meg relativizálni őket.

A műsorvezető elfogadhatatlannak tartja, ha valaki a hatalom vagy az anyagi haszon érdekében félrevezeti a társadalmat, „háborús pszichózisban tart” embereket, illetve emberi életeket és sorsokat tesz tönkre. Hangsúlyozza, hogy ezek nem egyszerű politikai viták, hanem olyan döntések és következmények, amelyek családokra, közösségekre és egy egész országra is hatással vannak.

Tatár szerint „A propagandisták bűne elévülhetetlen”, mert a propaganda – amikor tudatosan a megtévesztést szolgálja, embereket fordít egymás ellen és félelmet kelt – súlyos erkölcsi felelősséggel jár.

Ahogy hazaértünk a gyerekekkel, meg kellett néznem még egyszer azt a feliratot, mert elsőre egyszerűen nem akartam elhinni, hogy tényleg megtörtént…

– zárta bejegyzését.

Lilu, Lengyel Tamás és Görög Zita is reagáltak

Lilu korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében osztotta meg érzéseit.

Édes, drága Jóistenem, köszönöm, hogy ezt megélhettem! Köszönöm, hogy ezt élőben láthattam! Percekig megbabonázva néztem. Ez több, mint amit reméltem. Köszönöm!

Egy következő posztban hozzátette: „És gondolom, összejön az elmúlt 16 év legjobb nézettsége”.

Görög Zita megosztotta közösségi oldalán az M1-es üzenetről készített képet, és mindössze három pontot fűzött hozzá a látottakhoz. Fluor Tomi kicsit bőbeszédűbb volt:

Ideje volt, külön respekt, hogy A tanúval indult el este! Gyógyulunk.

Lengyel Tamás pedig ennyivel kommentálta a hírt:

Leállt a hazuccsággyár!

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lengyel Tamás (@lengyeltamas_official) által megosztott bejegyzés

Mi lesz most az M1-gyel?

Ahogyan Fluor is említette bejegyzésében, kedd este Bacsó Péter A tanú című filmjével indult újra az M1 adása – Magyar Péter közlése szerint 1956 után hetven évvel, szimbolikusan 19:56-kor. A csatornán egyelőre szünetel a hírszolgáltatás, csak filmeket adnak.

Az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden közölte, megerősítve a 24.hu korábbi értesülését, hogy az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel, Bodacz Balázs a hírigazgatóságért, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, míg Teszáry Sára a PR- és marketingosztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el.