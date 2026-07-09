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Szórakozás

„A pisztácia kifogyott” – kitalálod, melyik Bud Spencer–Terence Hill-filmből származnak az idézetek?

24.hu
2026. 07. 09. 15:36
Inkább te töltsd ki ezt a kvízt, a te hangod mélyebb.

Bud Spencer és Terrence Hill filmjei méltán a magyarok kedvencei. Generációk nőttek fel rajtuk, és akárhányszor, akármilyen életkorunkban is látjuk őket, ugyanúgy tudunk nevetni egy jól megérdemelt pofon kiosztásán vagy egy elmés szófordulaton, mint a legelső alkalommal. De vajon arra is jól emlékszel, hogy melyik poén melyik filmben hangzott el? Teszteld le kvízünkkel!

Ha szereted a hasonló fejtörőket, tedd próbára a tudásod Al Pacino legjobb filmjeivel, vagy a ’90-es évek erotikus mozifilmjeivel kapcsolatban is!

De aki Piedone-kvízt töltene, vagy Terence Hill életművében merülne el néhány kérdés erejéig, őket sem hagyjuk parlagon!

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Bud Spencer a Terence Hill-lel közös filmjei mellett a saját szobrát is megalapozta Olaszországban, mikor Steno rendezésében főszerepet vállalt a Piedone, a zsaru című akció-vígjátékban a hetvenes évek elején. 
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