„A pisztácia kifogyott” – kitalálod, melyik Bud Spencer–Terence Hill-filmből származnak az idézetek?

Bud Spencer és Terrence Hill filmjei méltán a magyarok kedvencei. Generációk nőttek fel rajtuk, és akárhányszor, akármilyen életkorunkban is látjuk őket, ugyanúgy tudunk nevetni egy jól megérdemelt pofon kiosztásán vagy egy elmés szófordulaton, mint a legelső alkalommal. De vajon arra is jól emlékszel, hogy melyik poén melyik filmben hangzott el? Teszteld le kvízünkkel!

Ha szereted a hasonló fejtörőket, tedd próbára a tudásod Al Pacino legjobb filmjeivel, vagy a ’90-es évek erotikus mozifilmjeivel kapcsolatban is!

De aki Piedone-kvízt töltene, vagy Terence Hill életművében merülne el néhány kérdés erejéig, őket sem hagyjuk parlagon!