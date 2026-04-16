zalatnay sarolta
Új szakmával szemezget Zalatnay Sarolta

Grósz Petra
2026. 04. 16. 20:19
Zalatnay Sarolta nemrég a Borsnak adott interjút, melynek alkalmával egyebek mellett arról is beszélt, hogy világ életében szeretett tanulni, és mindig igyekezett az őt érdeklő témákban kellő alapossággal elmerülni.

Kamaszkoromban a nyelvekbe szerettem bele. Ezért is végeztem angol tagozaton a Toldy Gimnáziumot. Ehhez jött a német nyelv, hiszen drága nagymamám német származású volt és elvárta, hogy vele bizony az anyanyelvén beszéljek. Ezért van az, hogy a mai napig folyékonyan beszélek mindkét nyelven és gyakorlom is, hiszen olvasok híreket és nézek filmeket angolul és németül is. Legközelebb akkor gondolkodtam el a tanuláson, amikor drága Somló Tamás barátom beiratkozott a jogi karra, amit 2004-ben sikeresen el is végzett. Számomra akkor az állatorvosi hivatás volt nagyon vonzó, de végül sehogy sem tudtam időt szakítani rá, amit a mai napig nagyon bánok

– osztotta meg a portállal az énekesnő, aki bár az állatorvosi pályáról már lemondott, a tudásszomja továbbra sem csillapodott.

Ha a zene és az állatok mellett meg kellene neveznem egyvalamit, amiért még rajongok, akkor egyértelműen a minőségi borokat mondanám. Nagy kedvelője vagyok a jóféle, száraz, fehér és rozé boroknak. Persze csak mértékletesen fogyasztom mindkettőt, de annál nagyobb élvezettel és szenvedéllyel. Nincs is élvezetesebb annál, minthogy az ember lánya kiül a teraszra egy pohárka száraz, fehér társaságában, miközben a háttérben Janis Joplin duruzsol a maga érces hangján.

Mint mondja, már keresett is olyan intézményeket, ahol kitanulhatja a borászat tudományát.

Olyannyira kacérkodom a gondolattal, hogy már össze is gyűjtöttem pár lehetőséget. Találtam pár hónapos, de kétéves képzéseket is. Be kell valljam, hogy számomra a hosszabb és alaposabb képzés a kecsegtető

– fogalmazott Zalatnay, aki nemrég azt is elárulta, hogy minden évben elmegy plasztikai sebészhez, de az orvosa újra és újra elküldi, mondván, térjen vissza hozzá jövőre.

Kapcsolódó
Zalatnay Sarolta minden évben elmegy plasztikai sebészhez: „Ő meg mindig hazaküld, hogy majd jövőre”
Azt szokta mondani a sebésznek, hogy ha valamit javítani kell rajta, csinálja meg.

Erős Antónia: Néha döbbenten, néha mosolyogva figyelem, hogy más szerkesztőségekben milyen változások zajlanak a választások óta
Vujity Tvrtko üzent a TV2 Napló jelenlegi készítőinek: „Mindenkinek jobb, ha – ezen a néven – abbahagyjátok”
Molnár Áron Vidnyánszky Attiláról: Katasztrófa, amit ez a csávó művelt a szakmánkkal
Szily Nóra: A vérnyomásom a magasba szökött, miután meghallgattam a közrádió Magyar Péter-interjúját
Orbán Viktor
Orbán Viktor: Akik most bejutottak a Fidesz-frakcióba, nem azok az emberek, akikre szükségünk lesz
