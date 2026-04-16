Új szakmával szemezget Zalatnay Sarolta

Zalatnay Sarolta nemrég a Borsnak adott interjút, melynek alkalmával egyebek mellett arról is beszélt, hogy világ életében szeretett tanulni, és mindig igyekezett az őt érdeklő témákban kellő alapossággal elmerülni.

Kamaszkoromban a nyelvekbe szerettem bele. Ezért is végeztem angol tagozaton a Toldy Gimnáziumot. Ehhez jött a német nyelv, hiszen drága nagymamám német származású volt és elvárta, hogy vele bizony az anyanyelvén beszéljek. Ezért van az, hogy a mai napig folyékonyan beszélek mindkét nyelven és gyakorlom is, hiszen olvasok híreket és nézek filmeket angolul és németül is. Legközelebb akkor gondolkodtam el a tanuláson, amikor drága Somló Tamás barátom beiratkozott a jogi karra, amit 2004-ben sikeresen el is végzett. Számomra akkor az állatorvosi hivatás volt nagyon vonzó, de végül sehogy sem tudtam időt szakítani rá, amit a mai napig nagyon bánok

– osztotta meg a portállal az énekesnő, aki bár az állatorvosi pályáról már lemondott, a tudásszomja továbbra sem csillapodott.

Ha a zene és az állatok mellett meg kellene neveznem egyvalamit, amiért még rajongok, akkor egyértelműen a minőségi borokat mondanám. Nagy kedvelője vagyok a jóféle, száraz, fehér és rozé boroknak. Persze csak mértékletesen fogyasztom mindkettőt, de annál nagyobb élvezettel és szenvedéllyel. Nincs is élvezetesebb annál, minthogy az ember lánya kiül a teraszra egy pohárka száraz, fehér társaságában, miközben a háttérben Janis Joplin duruzsol a maga érces hangján.

Mint mondja, már keresett is olyan intézményeket, ahol kitanulhatja a borászat tudományát.

Olyannyira kacérkodom a gondolattal, hogy már össze is gyűjtöttem pár lehetőséget. Találtam pár hónapos, de kétéves képzéseket is. Be kell valljam, hogy számomra a hosszabb és alaposabb képzés a kecsegtető

– fogalmazott Zalatnay, aki nemrég azt is elárulta, hogy minden évben elmegy plasztikai sebészhez, de az orvosa újra és újra elküldi, mondván, térjen vissza hozzá jövőre.