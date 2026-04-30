Leleplezték a Friderikusz TalkShow harmadik vendégműsorvezetőjét

2026. 04. 30. 10:19
Néhány hete indult el Friderikusz Sándor új műsora, a Friderikusz TalkShow. Az első részben Kovácsovics Fruzsina énekesnő volt Friderikusz műsorvezetőtársa, a másodikban Semjén Nóra, az Anyakivan nevű oldalról ismert influenszer, az RTL pedig nemrég leleplezte, ki lesz a harmadik, aki csatlakozik a stábhoz.

Mint kiderült, László Panna újságíró lesz majd váltásban Kovácsoviccsal és Semjénnel.

László egyébként a Refreshernél dolgozik, ahol főként színészekkel készít interjúkat, de zenei eseményekre is gyakran jár forgatni.

Milánóban voltam, amikor megtudtam, hogy én leszek az egyik műsorvezető, és őszintén, először el sem hittem. Úgy voltam vele, hogy jó, ez biztos csak egy prank, biztos csak véletlenül azt mondták, hogy ja, én leszek az egyik. Nem is nagyon fogtam fel egészen addig, amíg az első próbán itt nem ültem, és akkor éreztem, hogy ez kezd valósággá válni

– nyilatkozta László az rtl.hu-nak, aki eleinte nagyon félelmetesnek találta a próbákat, videós újságíróként ugyanis nem volt megszokott számára egy akkora stáb, amilyen a tévékben dolgozik.

Én legfőképpen ahhoz vagyok szokva, hogy vagyok én és az operatőr, és ketten vagyunk egy stáb. Itt pedig hirtelen rengeteg ember rohangált körülöttem, rengeteg kamerával. Azt sem tudtam, hova kell nézni. De a próbák során, meg most, ahogyan az adásra is próbáltunk, elkezdtem magamat egyre komfortosabban érezni, remélem, ez a tévéképernyőn is látszódni fog. Sándor nagyon sokat segített abban, hogy még komfortosabban érezzem magam, úgyhogy nagyon várom az adást!

