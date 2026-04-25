Freddie a választás után két héttel visszatérhetett a SzerencseSzombat műsorába

Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie, a SzerencseSzombat műsorvezetője
2026. 04. 25. 20:17
A lottósorsolás műsorvezetőjeként is tevékenykedő énekes azután tűnt el a műsorból, hogy odakommentelt Vitályos Eszter leköszönő kormányszóvivő egyik bejegyzése alá a választás előtti kampányhajrában.

A SzerencseSzombat rendszeres nézői tudhatják, hogy a Luxor és az Ötöslottó sorsolását közvetítő műsor egyik állandó házigazdája már régóta Freddie, az énekes volt. Azonban a műsorvezető – polgári nevén Fehérvári Gábor Alfréd – pár héttel az április 12-i országgyűlési választás előtt odakommentelt egyet Vitályos Eszter leköszönő kormányszóvivő egyik Facebook-bejegyzéséhez

Semmilyen tiszteletet nem érdemeltek Eszter. Semmilyet

– írta Freddie a politukus posztjához, amiben több tiszteletet követelt a kormányinfók másik arcának, Gulyás Gergelynek. Ami miatt aztán a képernyőről is száműzték.

A ma esti SzerencseSzombatot azonban már ismét Freddie vezette.

Az állami tévé feketebárányává vált

Az énekes-műsorvezető egyébként a történtek után interjút adott a Partizánnak, ahol azt mondta, hogy

Nagyon fontos lenne a választások kimenetelétől függetlenül rendbe tenni azt, hogy egy munkahely és a pártpropaganda bármi jellegű kiszolgálása között irgalmatlan különbség van. Én azt látom, ha egy civil ember tudomására jut, hogy valaki az MTVA kötelékében dolgozik, abban a pillanatban odavágják, hogy NER-es meg Fidesz-bérenc és a többi. Ennél távolabb semmi nincs a valóságtól, ez nem így működik.

A választás után megosztott bejegyzésében pedig már azt írta, hogy

Építsünk egy országot, ahol a lehetőségek szakmai alapon, a tehetség, a jó szándék és alázat függvényében adatnak meg a hűbéri rendszer helyett.

