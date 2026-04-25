Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

Marjai János / 24.hu
2026. 04. 25. 19:38
Mutatjuk, hova kellett ikszelni.

A múlt heti történelmi lottónyeremények után – amikor minden lottón elvitték a főnyereményt – 2026. április 25-én, az év 17. hetében ismét megtartották az Ötöslottó sorsolását, amin a következő számokat húzták ki:

  • 22;
  • 23;
  • 65;
  • 78;
  • 80.

Az előző héten egy szerencsés nyertes elvitt 6,78 millió forintot, ami a játék történetének legnagyobb nyereménye volt. Ezen a héten viszont nem volt telitalálatos szelvény, így a jövő héten 325 millió lesz a várható főnyeremény.

  • A 4 találatos szelvények nyereménye 5 471 775 forint;
  • 3 találatos szelvények nyereménye 33 270 forint;
  • 2 találatos szelvények nyereménye pedig 3655 forint.

A Jokerszám 551886 volt. De itt sem született telitalálat, így a jövő héten a várható főnyeremény 60 millió forint lesz.

A SzerencseSzombat igazi meglepetése most egyébként az volt, hogy a választás előtt Vitályos Eszter leköszönő kormányszóvivővel online szópárbajba keveredő műsorvezető, Freddie is visszatért a képernyőre.

Arról, hogy mennyi esélye van annak, ami a múlt héten történt a közösségi média népszerű matematikusával, Németh Hannát  kérdeztük meg.

„117 évente van rá esély, hogy minden játékon telitalálat szülessen” – Németh Hannát kérdeztük a feltorlódott lottónyereményekről
Megkerestük a közösségi média legismertebb matematikusát, hogy megtudjuk, hogy jött ki ez a szám, milyen módszerrel dolgozott, és hogy mennyire van igazuk azoknak, akik csalást kiáltottak.

Lengyel Tamás Orbán bejelentésére: Mit bizonyít ez azon kívül, hogy hatalmas a hiúsága?
Ötmilliárd forint kulturális támogatást szórtak ki az utolsó pillanatban, a függetlenek semmit, Tiborcz és Vidnyánszky körei milliókat kaptak
Így szórta el a vagyonát Fekete Pákó: „Csak a buli és a haverok számítottak, nem tanultam meg kezelni a pénzt”
2,5 milliós kistáskát villantva tükörszelfizett Buzsik Borka
Orbán Viktor visszaadja a mandátumát, hogy a nemzeti oldal újjászervezésével foglalkozzon
