Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A múlt heti történelmi lottónyeremények után – amikor minden lottón elvitték a főnyereményt – 2026. április 25-én, az év 17. hetében ismét megtartották az Ötöslottó sorsolását, amin a következő számokat húzták ki:

22;

23;

65;

78;

80.

Az előző héten egy szerencsés nyertes elvitt 6,78 millió forintot, ami a játék történetének legnagyobb nyereménye volt. Ezen a héten viszont nem volt telitalálatos szelvény, így a jövő héten 325 millió lesz a várható főnyeremény.

A 4 találatos szelvények nyereménye 5 471 775 forint;

3 találatos szelvények nyereménye 33 270 forint;

2 találatos szelvények nyereménye pedig 3655 forint.

A Jokerszám 551886 volt. De itt sem született telitalálat, így a jövő héten a várható főnyeremény 60 millió forint lesz.

A SzerencseSzombat igazi meglepetése most egyébként az volt, hogy a választás előtt Vitályos Eszter leköszönő kormányszóvivővel online szópárbajba keveredő műsorvezető, Freddie is visszatért a képernyőre.

Arról, hogy mennyi esélye van annak, ami a múlt héten történt a közösségi média népszerű matematikusával, Németh Hannát kérdeztük meg.