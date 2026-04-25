Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A múlt heti történelmi lottónyeremények után – amikor minden lottón elvitték a főnyereményt – 2026. április 25-én, az év 17. hetében ismét megtartották az Ötöslottó sorsolását, amin a következő számokat húzták ki:
- 22;
- 23;
- 65;
- 78;
- 80.
Az előző héten egy szerencsés nyertes elvitt 6,78 millió forintot, ami a játék történetének legnagyobb nyereménye volt. Ezen a héten viszont nem volt telitalálatos szelvény, így a jövő héten 325 millió lesz a várható főnyeremény.
- A 4 találatos szelvények nyereménye 5 471 775 forint;
- 3 találatos szelvények nyereménye 33 270 forint;
- 2 találatos szelvények nyereménye pedig 3655 forint.
A Jokerszám 551886 volt. De itt sem született telitalálat, így a jövő héten a várható főnyeremény 60 millió forint lesz.
A SzerencseSzombat igazi meglepetése most egyébként az volt, hogy a választás előtt Vitályos Eszter leköszönő kormányszóvivővel online szópárbajba keveredő műsorvezető, Freddie is visszatért a képernyőre.
Arról, hogy mennyi esélye van annak, ami a múlt héten történt a közösségi média népszerű matematikusával, Németh Hannát kérdeztük meg.