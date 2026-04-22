Molnár Gusztávék kislánya 12 napos lett, a színész el is küldte a feleségét körmöshöz

Molnár Gusztáv felesége, Dorina a magyar költészet napján, 12 nappal ezelőtt adott életet a színésszel közös kislányuknak, aki a Lili Róza nevet kapta. A színész nemrég az Instagram-oldalán osztott meg közös fotót a babával, akire, mint kiderült, épp egyedül vigyáz.

Lili 12 napos! Dorinát elküldtem körmöshöz. Tartom a frontot. Egy nőnek nem azért van szüksége ilyen pillanatokra, mert »ráér« vagy mert ez egy kis luxus. Hanem, mert ilyenkor történik valami nagyon fontos: újra kicsit csak önmagáért lehet. Egy óra a körmösnél nem a körmökről szól. Hanem arról, hogy visszakap egy darabot abból, aki volt

– magyarázta Molnár, hozzátéve:

És ez nem önzés. Ez mentális egészség. Ez egyensúly. Ez megelőzés. Mert egy anya akkor tud igazán jelen lenni, ha néha kiléphet abból a szerepből. És talán ez az egyik legfontosabb dolog, amit egy férfi adhat: nem megold mindent, hanem teret ad annak, hogy a nő mellette önmaga maradhasson. Ti mit gondoltok?