Borbás Marcsi visszaszólt Kocsis Máténak: Az árulás vádja méltatlan, és bízom benne, hogy visszahull a vádló fejére

Borbás Marcsi, aki évek alatt közel 3 milliárdot kapott a főzős műsoraira, de pont a választások előtt kezdte el azt érezni, hogy neki »kétszer annyit kell dolgoznia ugyanazért a pénzért, mint régen«

– írta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebookon vasárnap a tévésről, akit egyben a „mi kis házi árulónknak” nevezett.

Borbás Marcsi vasárnap délután reagált szintén a Facebookon Kocsisnak. Azt írta: az árulás vádját méltatlannak tartja, és kiltásba helyezte, hogy Kocsis állítása miatt jogi lépéseket tesz majd.

Borbás azt írta, nem ismeri Kocsist, sosem találkozott, vagy beszélt vele.

Most először szólított meg, és mindjárt árulónak nevezett

– írta.

Kifejtette:

A »bűnöm« az, hogy egy interjúban így fogalmaztam: ma kétszer annyit kell dolgoznom, hogy ugyanannyim legyen, mint régen. Szeretném megerősíteni, hogy így gondolom ezt most is. Ugyanis ez az igazság. Kocsis szerint azért tesz engem ez a röpke mondat árulóvá, mert rengeteg pénzt kaptam a főzőműsoraimra az évek alatt. Ő ugyan nem írja le, de én fontosnak tartom megemlíteni: 16 év alatt, heti rendszerességgel készített műrorok összeségéről van szó. Utoljára ezzel a »sztorival« – mármint, hogy személy szerint én jelentős összegeket kapnék a közszolgálati televíziótól – egy bulvárlap próbálkozott. Az ellenük indított pert, túlzás nélkül állíthatom, öt perc alatt nyertük meg a bíróságon. Kb. ennyi időre volt szüksége a bírónak, hogy elítélje a hírhamisítókat.

Borbás a posztban azt írja, a Kocsis által emlegetett pénzt nem ő vitte haza, hanem az általuk 16 évig készített műsorok gyártási költsége volt, a műsorok pedig a közszolgálati televízió tulajdonát képezték. Posztját végül azzal zárta:

Kocsis szerint áruló vagyok, hiszen ha cégünk dolgozott a köztévének, akkor engem valami furcsa omerta kötelez arra, hogy… mire is? Bele se akarok gondolni, nem érdekel a politika. Az árulás vádja méltatlan, és bízom benne, hogy visszahull a vádló fejére. Ami pedig az anyagiak hamis színben való feltüntetését illeti, az ügyvédünknek már ismerős pálya lesz.