Szokatlan döntést hozott egy brit asztalos, miután rájött, hogy a kutyája jóval többet keres nála. A közösségi médiában.

A férfi végül úgy határozott, felmond a munkahelyén, és inkább négylábú kedvence karrierjére koncentrál – számolt be a Daily Mirror.

Bár Geordi La Corgi óta nem kérdés, hogy a cuki kutyákat nagyon szeretik az emberek – így természetesen az internetezők is –, és a Netflix már öt évvel ezelőtt bemutatott egy állatinfluenszerekről szóló dokumentumfilmet, a brit asztalos története nyomán is sokakat meglepett, hogy egy háziállat bevételei képesek felülmúlni egy teljes állásból származó fizetést.

A kutya lett a család fő keresője

A most 33 éves fiatalember, Duncan Tout még 2021-ben csinált egy Instagram-fiókot a TJ nevű francia bulldogjának, amivel az eredeti célja pusztán annyi volt, hogy dokumentálja a házi kedvence cukiságát. Azonban az egyik videójuk, amiben TJ egy medencében hűsölt, akkora érdeklődésre tett szert a közösségi médiában, hogy a fiatalember elkezdett az influenszerkedés gondolatával kacérkodni.

A TJ főszereplésével készült videók pedig egyre csak népszerűbbek lettek, így egy idő után már fizetett együttműködési ajánlatokat kaptak, amelyek révén a kutya különböző termékeket reklámozott. Vagyis TJ-ből gyakorlatilag influenszer lett.

A főként londoni munkákat elvállaló kenti férfi pedig idővel visszavonulhatott az eredeti szakmájából.

Azóta új házat vett, és meg is nősült

Duncan Tout már majdnem elérte a krisztusi kort, amikor 2025 januárjában ráébredt, hogy a kutyája főszereplésével legyártott videókból sokkal jobb életet biztosíthat magának, mintha egész nap gürizne.

A nap minden órájában dolgoztam. Reggel hatkor keltem, Londonba mentem, ott ledolgoztam a napot, emellett pedig rögbiztem is. Most viszont sokkal több szabadságom van. Tavaly megnősültem, és beköltöztem egy új házba, miközben kizárólag a kutyával foglalkoztam. Eljutottam oda, hogy azt gondoltam: »Miért is megyek dolgozni?«

– emlékezett vissza a férfi, aki a kutyás mémekkel az elmúlt öt évben több mint 1,3 millió követőt gyűjtött összesen a három nagy közösségi platformon. (A pontosság kedvéért TJ The Frenchie Facebookon 219 ezer, Instagramon 265 ezer, TikTokon pedig több mint 717 ezer követővel rendelkezik.)

A kutyának is aranyélete lett

Azóta TJ már több márkával is partnerségre lépett, ingyenes szállást és étkezést kapott a londoni Regents Parkban található luxusszállodában, a Marriott Hotelben, sőt, a kompokat üzemeltető P&O Ferries jóvoltából Párizsba is elutazhatott.

És ha minden összejön, az idén akár New Yorkba is eljuthat egy olyan légitársaság segítségével, ami az állatok magánrepülőgépeken való szállításával foglalkozik.

Még a sztárság árnyoldalait is megússza

És a legjobb az egészben? Mivel TJ kutya, ezért valószínűleg fel sem fogja a felhajtást, ami körülötte zajlik. Hiszen a gazdája szerint az emberek rendszeresen felismerik őket az utcán. „Nincs róla fogalma, és ez olyan, olyan vicces” – fogalmazott Tout.

Tavaly elmentünk a »Frenchie Festre«, egy kétnapos francia bulldog fesztiválra a New Forestben. TJ is ott volt, és egyszerűen őrületes volt. Épp egy emberrel beszélgettem és simogattam a kutyáját, amikor a következő pillanatban már 30 ember vett körül minket. Fogalma sincs arról, hogy ezek az emberek mind őt akarják látni

– elevenítette fel az egyik ilyen alkalmat a kutyájából internetes sztárt csináló férfi.