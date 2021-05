Még a legédesebb kismalacot sem kellene a kifutón mutogatni

Úgy tűnik, új kihívóik akadtak az influenszereknek – az állatok. A Netflix Celeb kedvencek című új realityje egy, a közösségi média legbefolyásosabb állatinfluenszereit felkutató tehetséggondozó cég munkáján keresztül enged bepillantást a kiskedvencek életébe. Bár a téma friss és érdekes, a sorozatnak nem igazán sikerül körül járnia a jelenséget, a problémás aspektusait, leginkább szórakoztatni próbál. Sajnos utóbbi sem jön össze sokszor, az emberi ruhákba öltöztetett kisállatok és a cukiskodás inkább félelmetes, mintsem cuki, mi pedig kicsit szorongva tesszük fel magunknak a kérdést: ez lenne a jövő? Kritika.

Ha valaki azt mondja tíz évvel ezelőtt, hogy gekkók, nyulak és iguánák lopják el a figyelmet a celebek elől az Instagramon, nehezen hittük volna el. Persze, akkor még azt is nehéz lett volna elhinni, hogy százezrek fognak követni úgynevezett influenszereket, akikről korábban soha nem hallottunk. Az idő és a közösségi média felfutása egyértelműen az ő malmukra hajtotta a vizet, azonban egyre több kihívójuk akad manapság – például az állatok. Pontosabban azok házigazdái, akik Insta-profilokat gyártanak kedvenceiknek, melyeket – ügyes marketinggel – akár ugyanúgy fel tudnak futtatni, mint egy-egy híresebb influenszer a saját oldalát.

Valami ilyesmiről szól a Netflix saját gyártású, Celeb kedvencek című új realityje, de nem egészen egyértelmű, mit is szeretnének megmutatni az alkotók. Az ötrészes minisorozat a Pets on Q nevű tehetséggondozó cég két tagja, Colleen és Melissa munkáját mutatja be elsősorban, akik a közösségi média legbefolyásosabb állatinfluenszereit kutatják fel. Valljuk be, azért az elég bizarr, hogy kifejezetten híres állatokra szakosodott cégek jönnek létre, ami viszont még ijesztőbb, hogy ma már egy mezei szarvasbogárnak is rakatnyi követője lehet, ha ügyes menedzser áll mögötte. A Celeb kedvencek legalábbis azt üzeni a nézőnek, hogy tök mindegy valójában, szép vagy csúnya, jó fej vagy mogorva a legkedvesebb háziállatunk, egy kis rásegítéssel komoly influenszer varázsolható belőle, pont ugyanúgy, mint az embertársainkból.

Ha pedig azt hinnénk, csak a legcukibb jószágoknak lehet menő és követnivaló az Insta profilja, nagyot tévedünk. Nem is példázhatná ezt szebben a sorozat első része, melyben a kaliforniai Petaluma által rendezett Csúf kutyák versenyébe nyerhetünk bepillantást. Nem kell nagyon magyarázni, kiknek a jelentkezését várják, ezen a seregszemlén a kicsit csúnyától a félelmetesig mindenféle kinézetű kutya felbukkan. A megmérettetésen Colleen és Melissa is részt vesznek, hiszen egy-egy ilyen kutyatalálkozó a gazdagságot hozó aranybányát jelenti számukra, klienseik egy részét ilyen eseményeken találják meg.

Ilyen ronda kutyával még életemben nem találkoztam

– mondja Colleen, miután végigméri a „versenyzőket”.

Ez a kijelentés ezúttal bóknak számít, hiszen minél csúnyább egy eb, annál inkább felhívja magára a figyelmet, ez pedig az Instán is jól működhet, remélhetőleg nagyon sok feliratkozót hoz. Itt érdemes megjegyezni azt, hogy ha emberekről lenne szó, a fenti kijelentést, valamint a csúnyasági versenyt vastagon a body shaming kategóriájában emlegetnénk. Ahogy az sem biztos, hogy jópofa és gondoskodást visszatükröző, ha kalapot kötözök az iguánámra, kutya helyett nyulat veszek otthonra és azt „háziállatosítom”, mert előbbi nem fért volna el a lakásban, vagy százhúsz trükkre tanítom meg a patkányom, aki mindezt úgy hajlandó teljesíteni, hogy közben jutalomfalattal nyomom tele. Ha nem is egyértelmű állatkínzás ez, azért helyes és szeretetteli nevelésnek sem mondható. Leginkább gyerekkorom cirkuszi emlékeinek egyike jut róla az eszembe, mikor elrettenve néztem, ahogy egy bébimajom is megjelent a porondon – hatalmas pelenkába csomagolva, hogyha megijedne, diszkréten tudjon pottyantani.

Egy olyan sorozatnak, mint a Celeb kedvencek, a felelős állattartásról is szólnia kellene, ám ez sajnos nagy hiányossága a műsornak. Igaz, hogy megjelenik benne az állatmentés és a menhelyi jószágok kérdése is, de ambivalensen, elég csak a fent leírtakra gondolni.

Nem segíti a nézői befogadást az sem, hogy a sorozat állatszereplőin túl senki nem szimpatikus. A két tehetséggondozó menedzser nem vehető komolyan, de mintha ők is ezt gondolnák. Jól elszórakoznak magukon, szórakoztatni viszont nem tudnak. Erre csak ráerősít a sorozat formai megoldása. A fura technikai effektek – mint a gyors vágás vagy az Insta-posztokra emlékeztető képi világ – elidegenítően hatnak, ráadásul sokszor olyan érzésünk támad, mintha reklámot néznénk a sorozatban feltűnő, különböző cégek miatt, melyek a Colleeen és Melissa által felkutatott állatokkal kívánják hirdetni magukat. Ezek olyan hatást keltenek a nézőben, mintha nem is sorozatot nézne, hanem az Insát pörgetné, ahol random videók jönnek vele szembe.

A különböző epizódokban láthatunk állatszereplő castingot egy hollywoodi reklámhoz, vagy divatbemutatót, ahol a kisállatdivat legújabb alkotásaiban vonulnak fel különböző kutyák, valamint egy vőlegénynek öltöztetett testes disznó is. Nem feltétlenül a cuki jelző jut erről sokunk eszébe, ahogy az sem, hogy az állatok „emberesítése” annyira jó fej dolog lenne.

A Celeb kedvencek akár jó is lehetett volna, hiszen egy viszonylag új és még feldolgozatlan téma lehetőségét aknázhatta volna ki. A kisállatok betörése a közösségi médiába igen bizarr, de egyre gyakoribb jelenség. Érdekes lehetett volna például szociálpszichológiai szempontból megvizsgálni a témát, ugyanakkor megmaradni a könnyed és élvezetes stílusnál. Sajnos előbbi egyáltalán nem sikerült, és utóbbival kapcsolatban sem üti meg azt a szintet a sorozat, amitől a néző hatszor félórányi időt szentelne neki. Sem az emberi ruhába bújtatott, néha valóban cuki állatok, sem Colleen és Melissa személye nem elég ahhoz, hogy jól szórakozzunk a Celeb kedvenceken.

Ahogy pedig már utaltunk rá, a sorozat ráadásul számos állatjogi kérdést is felvet, melyek a sokadik epizód után sem tisztázódnak. A Celeb kedvencek célja valószínűleg az volt, hogy bemutassa, miként lehet a legunottabb vagy éppen legvisszahúzódóbb kisállatokból is befolyásos Insta-sztárokat és influenszereket faragni, de valójában sokkal inkább szól ez a mögöttük álló, olykor felelőtlen gazdáikról és a mindenhol dollárjeleket látó, tehetséggondozást ígérő, mindeközben szórakozni vágyó menedzserekről. Utóbbi pedig sokkal ijesztőbb és elszomorítóbb, mint napszemüveges iguánákat és alkalmi ruhában tipegő malacokat nézni.

Celeb kedvencek (Pet stars), 2021, 24.hu értékelés: 3/10. Elérhető a Netflixen.