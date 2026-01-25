Baracs János: Szó sincs kirúgásról és arról, hogy vége lenne a Neoton Família Sztárjainak!

A Blikk vette észre, hogy Lukács Andrea, aki billentyűsként dolgozott a Neoton Família Sztárjaival a minap arról írt a közösségi oldalán, hogy a Neoton Finálé koncert után a Neoton Sztárjai úgy határoztak: fiatalításra és lendületes, kreatív megújulásra van szükség, a folyamatban pedig ő és férje, Lukács László nem érintettek, ezért a Neoton korszakot részükről lezártnak tekintik.

A lap Baracs Jánost, a zenekar basszusgitárosát kérdezte a történekkel kapcsolatban, aki érdeklődésükre úgy nyilatkozott: nem érti Lukács Andrea kiírását, a megbeszélésük során ugyanis el sem jutottak a jövőbeli tervekig, Lukácsék már az elején kivonultak.

Először is azt szeretném tisztázni, hogy a Neoton Família Sztárjai összesen három tag, Csepregi Éva, Végvári Ádám és Baracs János. Mindenki más úgynevezett session zenészként, kiegészítő zenészként dolgozik velünk

– mondta a basszusgitáros, aki azt is elárulta, hogy közöttük minden év elején szokás, hogy leülnek és megbeszélik a terveiket.

Több nézeteltérésük is volt Lukács Lászlóval

Közösen szerettünk volna ötletelni, újítani, Lukács Andira nagyon számítottunk, nagyra tartjuk a művészetét. Lacival ugyan számos kérdésben nem értettünk egyet az elmúlt évek során, ugyanakkor tudjuk, hogy ők egy házaspár. Az első kritikus mondatnál Andrea egyszer csak felállt és közölte Lászlóval, hogy »gyere, menjünk, nekünk itt nincs közünk semmihez«. Rohantunk utánuk, hogy mi történt, de egyszerűen elrohantak, majd este kikerült ez a poszt.

Mint mondta, az valóban szóba került, hogy a sikeres Aréna-koncerten és Csepregi Éva tavalyi szólókoncertjén velük fellépő zenészekkel bővüljön a csapat, de nem a korábban már velük dolgozó kollégák kárára.

Ott van például Patyi Sanyi, aki amióta az én kezemet műteni kellett, besegít. De arról is beszéltünk, hogy abból a brigádból esetleg egy-két zenészt magunkkal hoznánk, hogy még jobban szóljon az egész. De szó sincs fiatalításról, tapasztalt öreg zenészeket szeretnénk. Szóval szó sincs kirúgásról és arról sincs szó, hogy vége lenne a Neoton Família Sztárjainak!

– jelentette ki Baracs János.

Bardóczi Gyulával is megromlott a viszonyuk

A zenekar egyik korábbi tagja, Bardóczi Gyula tavaly egy interjúban beszélt arról, hogy már nem vágyik a Neotonosok barátságára, akik elmondása szerint elfeledkeztek róla, és noha két évtizede küzd hólyagrákkal, nem érdeklődtek a hogyléte felől. A dobos vádjaira később Neoton tagjai is reagáltak, akik azt állították, Bardóczi sem kereste őket, amikor nagy tragédiák történtek velük.