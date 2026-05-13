Maksa Zoltán a mellőzöttségről: Nem kellünk, kifutó modellek lettünk

Hevesi Tamás podcastműsorában járt Maksa Zoltán humorista. Szóba került, hogy a kereskedelmi tévékben már nem kap lehetőséget az ő generációja (kivéve Fábry Sándort, akinek saját műsora van a közmédiában).

Nem kellünk. Egyrészt kifutó modellek lettünk Ihos Józsival és Bach Szilvivel. A ’49-től vagy a 19–49-es korosztályos őrülettől, akiknek a kereskedelmi tévék műsort gyártanak, nem létezik 50 feletti korosztály, legalábbis nincs olyan műsor. (…) Úgyhogy örök probléma ez, hogy nincs az idősebb korosztály, aki velünk öregedett, végigcsinálta, és még vannak emlékei. (…) Az ő számukra nincs műsor, szórakoztató műsor

– idézi a story.hu a humoristát.

Ihos Józsival is tervezünk egy ilyen kis retró kabarét, saját korosztályunkhoz hívnak elsősorban, illetve a falunapokra. Tudják, hogy az én személyem garancia arra, hogy se csúnya, trágár dolgok, se politika nem hangzik el. És az idősebbek ott ülnek háromkor, sokszor a fiatalok teszik le őket, tudod, a színpad elé. Azok jól fognak szórakozni, és nagyon élvezik tényleg, hála a jó istennek, hiszen az én korosztályom, a mi korosztályunkról van most már szó.

